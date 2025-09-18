男友想婚不想生…可能外派越南！33歲女憂兩人未來 網搖頭：暗示很明顯

一名女子在臉書社團「匿名2公社」上分享了她的感情困境，引發網友熱烈討論。根據貼文內容，該女子今年33歲，是一名月薪36000元的上班族，家中獨生女，目前與70多歲的父母住在中和一間30坪電梯大樓，房子在她名下。由於父母年事已高，身體逐漸退化，她希望婚後能與父母同住，並希望另一半能協助照顧父母。這一條件成為她尋求婚姻的重要前提。

她的男友現年35歲，是一名傳產工程師，月薪約45000元，加上差旅費及獎金最高可達6萬元。男友父母已過世，名下擁有板橋公寓、樹林兩間電梯套房及瑞芳老宅，存款則包括300萬ETF及150萬現金。相比之下，女子僅有60萬元現金。儘管男友曾承諾婚後孩子可隨女子姓氏，並表示「妳爸媽就是我爸媽」，讓她深受感動，但兩人在婚姻及未來規劃上仍存在重大分歧。

貼文指出，男友雖然願意結婚，但不想生育孩子，認為人生有伴即可，而孩子只會增加壓力。女子則表示自己非常渴望擁有孩子，也希望能滿足父母抱孫的心願。此外，她明確告知男友婚後要與父母同住，但察覺男友雖口頭答應卻心存勉強。更令女子不安的是，男友透露公司有意安排他長期外派越南，可能長達數年，這讓她擔憂婚後生活的不穩定性。

女子在貼文中坦言，她害怕自己因為男友的選擇而錯過人生最重要的幾年，既無穩定婚姻也無孩子。她向網友徵求意見，希望能得到建議：究竟是堅持還是放手？

貼文曝光後，網友紛紛留言表達看法，多數人認為兩人理念不合，建議分手。一些網友留言指出：「男方條件不算差，有沒有想過，他不是不想生，是不想跟妳生，很難聽但很現實，不建議把僅剩的青春賭在這個人身上」、「早就該分手了，還在那裡浪費多年」、「你們還是分手，各自去尋找另一個跟你們理念符合的會比較好」。

也有網友提議：「經濟許可下，務必先凍卵，問題再慢慢解決。」另有網友直言：「他已經跟妳說要去越南，還聽不懂？」、「33歲還好，重新開始吧，不要不甘心，這只會浪費僅有的青春」。

商品推薦