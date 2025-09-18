聽新聞
0:00 / 0:00
女兒男友偶爾來壞壞…房間「保險套神秘補貨人」竟是媽！網笑翻：還不想當阿嬤
有一名女網友在論壇Dcard上以「被媽媽貢獻了不少套套和潤滑液」為題發文，分享了一段令人哭笑不得的家庭趣事，引發網友熱烈討論。她表示，男友常在假日時到她家住，兩人偶爾會「壞壞」，因此她的抽屜裡有準備好套套和潤滑液，以備不時之需。
然而，這名女網友近日卻發現，抽屜裡的物品一直保持充足，遠超過她與男友的補充頻率。某次使用時，男友感謝她的「貼心準備」，她才驚覺自己並未購買過這些用品。經過一番討論後，她推測唯一可能的「補充者」自己的媽媽。她進一步詢問媽媽，才得知母親不僅默默補充套套和潤滑液，甚至還送了一個小海豚按摩器給她與男友使用。
此事曝光後，網友紛紛留言熱議，對這位媽媽的開明態度讚嘆不已。有網友表示：「很棒的媽媽」、「媽媽人很好耶，默默關心跟補充」，甚至有人稱她為「天使媽媽」。也有網友幽默地說：「薑是老的辣」、「媽：我還不想這麼早當阿嬤」。
此外，也有部分網友認為這件事屬於正常範疇：「這很正常吧？套套本來就是安全措施，怎麼搞得好像見不得人」。還有網友幽默表示：「這應該放在笑話版才對，哈哈」、「看太多爛業配了，這篇算成功」。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言