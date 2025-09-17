快訊

不滿分手持刀砍女友31刀致死！醫：分手後硬要約見面 極可能陷「殺機」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
近年發生的恐怖情人傷人或殺人案，加害人多以「返還寵物、錢財、物品」等名義設局見面，開業精神科醫師楊聰財提醒，若提分手後，對方以各種名義要求見面，一定要拒絕前往。示意圖／AI生成
近年發生的恐怖情人傷人或殺人案，加害人多以「返還寵物、錢財、物品」等名義設局見面，開業精神科醫師楊聰財提醒，若提分手後，對方以各種名義要求見面，一定要拒絕前往。示意圖／AI生成

國內近期發生多起恐怖情人兇殺案，台中市一名17歲的駱姓男子，不滿21歲的顏姓女友提出分手，假借要償還積欠顏女的錢，約顏女出門談判，兩人相見不到一分鐘，駱男連續砍殺顏女31刀致死；開業精神科醫師楊聰財表示，近年發生的恐怖情人傷人或殺人案，加害人多以「返還寵物、錢財、物品」等名義設局見面，他提醒，若提分手後，對方以各種名義要求見面，一定要拒絕前往，避免發生憾事。

楊聰財表示，台中昨天發生的兇殺案件，與過去台中的「天竺鼠命案」有相似之處，兩者都利用了前任歸還物品的信任，將被害人約出後痛下殺手。今年五月，台中一名18歲女高職生與24歲男友談分手後，兩人相約交接曾一起飼養的天竺鼠，男友在交接過程中，不斷要求復合，但女學生婉拒，男友不滿持刀往她背部、胸部猛刺2刀，女子因大量出血，當場失去生命跡象，後續送醫不治。

楊聰財說，提出分手後，前任若是出現以下四種行為，就必須要提高警覺，一是「持續糾纏、騷擾」，如不停打電話或傳訊息，甚至發送「沒有你我活不下去」、「我要讓你後悔」等恐嚇或情勒訊息；二是「不合理的探訪或跟蹤」，像是頻繁出現在你家、公司或常去的地方，沒有經過同意就跟蹤你；三是「拒絕接受分手的事實」，持續用各種方式要求復合，不尊重你的意願；四是「歸還物品設局見面」。

楊聰財說，分手後，對方用各種方式要求見面，像堅持親自歸還物品，特別貴重或有紀念意義的物品，強硬要求一定要親自送，這類要求都建議「拒絕」見面，，並請雙方都信賴的第三方協助轉交物品。

恐怖情人通常會有特定的行為模式，像是情緒起伏大，時而溫柔、時而暴躁，也常會用言語威脅，如「你如果離開我，我就...」這類句型說話，又或是常用負面言語打擊他人信心，同時，也比較沒有同理心，慣性推卸責任。

楊聰財表示，當發現對方是恐怖情人之後，可以開始啟動「自保措施」，如漸漸地說清楚自己的界線，明確表明自己的意願，分手後，也得明確告訴對方，不願意繼續這一段關係，千萬不要持續抱有模糊不清的態度，避免對方產生錯誤期待。如果對方不斷騷擾，請務必保留所有的通訊紀錄，像是簡訊、對話、電子郵件等，必要時可以申請保護令。

再者是，改變生活習慣。暫時改變上下班路線，並告知身邊親友你的情況，讓他們可以多加留意。楊聰財表示，遇到恐怖情人並非是自己的錯，一定要適時對外求援，把自身的安全放在第一位，只要對方有任何，可能造成自身恐懼的任何行為，都建議報警尋求警方保護。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

