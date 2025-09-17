政院將拍板 生育給付金額拉高至10萬元

為因應少子女化衝擊，行政院積極推動友善育兒環境，行政院18日將通過三大育兒新方案，涵蓋「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」其中在生育給付部分將由中央統一補貼，將補助金全面提高至10萬元（雙生以上，按比例增給），預計2026年元旦上路。

行政院政務委員陳時中指出，未來無論是公保、勞保、農保、國保或軍保等不同保險類別，每位新生兒都將獲得一筆統一的10萬元補助，這也包括目前現行並無任何保險的7,144位民眾，也能申請，確保無保險者也能享有基本保障。

陳時中說明，由於現行在各項保險類別中，包括勞保、公保、國保、農保、軍保底下的生育給付金額不一致，範圍也不完全涵蓋，例如，勞保生育給付，平均金額約70,994元、公保生育給付，約66,077元，甚至有未參加任何保險者無法領取任何生育給付的狀況，為解決此情形，行政院將在明年總預算中匡列除了原本的生育給付80億元外，預估將會有12.7萬人受惠，因此將新增47.2億元預算。

此外，陳時中也提到，為鼓勵不孕夫妻尋求醫療協助，將大幅增加人工生殖的補助額度。新方案將補助年齡切點從40歲調整至39歲，鼓勵夫妻及早進行。39歲以下女性的補助次數維持在6次，第一次試管嬰兒療程補助上限從10萬元提高到15萬元，第二次從6萬元提高到10萬元，第三次以後為4萬元，後續則維持不變。

陳時中說明，會把年齡下調主要還是基於生殖年齡上的考量，希望能讓大家盡早生育；而39至44歲者，第一次補助13萬元，第二次8萬元，第三次6萬元，最多補助3次。低收入與中低收入家庭仍維持每次15萬元的最高補助。另在胚胎植入規範方面，38歲以下僅能植入單胚胎，39歲以上則可植入最多2個胚胎。整體而言，政府補助比例顯著提高，39歲以下家庭可由原本政府負擔55%提升至約84%，大幅降低個人自費。此舉不僅增加人工生殖可近性，也兼顧母嬰安全與醫療品質。

第三面向，將推出醫療性凍卵補助，陳時中表示，主要針對因重大疾病治療可能影響生育能力的女性，協助她們保留生育選擇。補助對象為 28至40歲女性，若因乳癌、血液疾病、淋巴瘤或骨髓瘤等治療可能導致卵巢功能受損，可經專業醫師評估後申請。補助內容包括凍卵療程約 7萬元，以及取卵、處理與儲存費用 8,000元。申請院所需同時具備「人工生殖指定機構」與「癌症醫療品質認證醫院」資格，目前全台約 36家院所符合條件。希望藉此減輕病患在治療過程中的心理負擔，避免因醫療需求而失去生育機會。

