相見恨晚？他婚後愛上女助理 網批評：只是新鮮感而已

聯合新聞網／ 綜合報導
一名已婚男網友發文表示，他在公司遇到一位女助理，覺得對方跟他的頻率更合。圖片來源／ingimage
在婚姻裡，有些人難免會懷疑自己選的對象是否是「對的人」。日前有位網友表示，他跟女友愛情長跑8年，去（2024）年終於結婚了，兩人感情穩定，但他在公司遇到另一位女同事，跟老婆是完全不同類型的人，很懂他的話題，讓原PO感嘆「我們雖然沒有明說，但話語聽得出來，被彼此某些特質互相吸引著」。文章曝光後，許多網友直言，「只是新鮮感而已」。

這名網友在Dcard發文表示，自己在科技業工作，老婆比他小5歲，個性天真單純，社會歷練不足，一聊到時事、股票、職場跟未來規劃，老婆都不太懂，但對比公司去年新進的女助理，兩人的差異頗大。女助理穿著時尚、邏輯清晰，雖然女方已有男友，但仍吸引許多男同事注意。

原PO表示，因為部分工作需要跟女助理配合，開始跟對方聊天後，發現「我不用講很仔細，她就能抓到我的意思，聊天毫無壓力，不用擔心她聽不懂，遊戲、迷因、電影、童年回憶等等，明明我們才熟悉不到1個月，就讓我有種在跟青梅竹馬相處的感覺」。

接著他指出，女方也喜歡找他聊天，沒事就會來抱怨男友、同事、工作，甚至講自己的私事，因此原PO認為「我們雖然都沒有明講出來，但是從話中都聽得出來，被彼此某些特質互相吸引著。她跟我老婆風格有鮮明對比，兩人截然不同，老婆宛如小孩般天真無邪，女助理則是良師益友，能提供我具有建設性的意見」。

原PO強調，「我跟女助理沒有越界，從沒有私下密對方，直到我離職前，不禁會思考，若當初我跟她都單身，或許，她會是另一個對的人吧？我也有跟老婆坦白女助理這件事情，沒想到老婆意外豁達，認為我最後愛的是她（老婆）就好」。

文章曝光後，許多網友直言「只是新鮮感而已，沒在一起，總覺得很美好」、「從你的角度來看，這是一個很有吸引力的對象，但從女助理男友的角度來看，她是不是很沒邊界感的另一半？」、「把沒有在一起的女同事，拿來跟已經磨合過的另一半比較，本來就不公平」、「你腦補太多了，說不定她跟男友描述你『那個一直跟我說話的怪人終於走了』」、「你只是自我陶醉而已，人家只是跟你禮貌」。

外遇 女同事

