婆婆離世她卻喜極而泣 原因曝光網安慰：妳問心無愧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，婆婆過世後，她終於可以卸下照顧者的身份，忍不住喜極而泣。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，婆婆過世後，她終於可以卸下照顧者的身份，忍不住喜極而泣。圖片來源／ingimage

年邁長輩生病，有時候會讓照顧者也身心俱疲。日前有位女網友發文表示，婆婆患有失智症，長期都是她在照顧，而婆婆近日突然往生，她不斷哭泣，大家都以為原PO是捨不得才哭，她則坦言「我是喜極而泣」。

這名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，大伯、二伯都不願意照顧婆婆，因此她跟老公決定自己來接手。娘家的媽媽告訴原PO，「不要計較太多，把該做的事情做好」，她覺得自己問心無愧，所以才願意陪著老公照顧婆婆。

然而近日凌晨，婆婆突然心肌梗塞，搶救無效後逝世。原PO表示，「婆婆往生了，我終於解脫了，因為從婆婆失智症以來，都是我在照顧的，大家都以為我哭是因為我捨不得婆婆，其實我真的是喜極而泣，因為照顧她的這兩年，我真的累了」。

她也跟在天堂的婆婆喊話，「婆婆，對不起，祢走了，我卻笑了，因為我真的累了！婆婆，在另一個世界，祢不會再有病痛了，要快快樂樂的喔！願婆婆，一路好走！」

文章曝光後，許多人安慰她，「辛苦了，大哥、二哥都不顧，妳真的是問心無愧了」、「真的久病之下無孝子，辛苦了」、「我能理解，照顧者真的身心都累」、「辛苦了，也慶幸妳終於解脫了」、「孝順的媳婦，辛苦妳了，會有好福報」、「節哀，有照顧的人都能體會這種身心俱疲的感受，辛苦了」、「的確，失智、長期臥病在床、久病的人，都是走了才算解脫」。

婆婆 失智症

政院將拍板 生育給付金額拉高至10萬元

為因應少子女化衝擊，行政院積極推動友善育兒環境，行政院18日將通過三大育兒新方案，涵蓋「生育補助」、「人工生殖補助」與「...

年邁長輩生病，有時候會讓照顧者也身心俱疲。日前有位女網友發文表示，婆婆患有失智症，長期都是她在照顧，而婆婆近日突然往生，她不斷哭泣，大家都以為原PO是捨不得才哭，她則坦言「我是喜極而泣」。

不滿分手持刀砍女友31刀致死！醫：分手後硬要約見面 極可能陷「殺機」

國內近期發生多起恐怖情人兇殺案，台中市一名17歲的駱姓男子，不滿21歲的顏姓女友提出分手，假借要償還積欠顏女的錢，約顏女...

以為能有童話結局 上海女嫁台灣郎嘆成「奶媽牛馬」：回不去融不入

一名來自中國上海的女子近日在社群平台上分享嫁到台灣後的真實生活，她坦言，原以為嫁給愛情能擁有童話般的幸福，然而現實卻「狠狠給她上了一課」。影片被轉發至微博、Reddit等平台後，迅速成為兩岸網友熱議話題。

