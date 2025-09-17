婆婆離世她卻喜極而泣 原因曝光網安慰：妳問心無愧
年邁長輩生病，有時候會讓照顧者也身心俱疲。日前有位女網友發文表示，婆婆患有失智症，長期都是她在照顧，而婆婆近日突然往生，她不斷哭泣，大家都以為原PO是捨不得才哭，她則坦言「我是喜極而泣」。
這名女網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，大伯、二伯都不願意照顧婆婆，因此她跟老公決定自己來接手。娘家的媽媽告訴原PO，「不要計較太多，把該做的事情做好」，她覺得自己問心無愧，所以才願意陪著老公照顧婆婆。
然而近日凌晨，婆婆突然心肌梗塞，搶救無效後逝世。原PO表示，「婆婆往生了，我終於解脫了，因為從婆婆失智症以來，都是我在照顧的，大家都以為我哭是因為我捨不得婆婆，其實我真的是喜極而泣，因為照顧她的這兩年，我真的累了」。
她也跟在天堂的婆婆喊話，「婆婆，對不起，祢走了，我卻笑了，因為我真的累了！婆婆，在另一個世界，祢不會再有病痛了，要快快樂樂的喔！願婆婆，一路好走！」
文章曝光後，許多人安慰她，「辛苦了，大哥、二哥都不顧，妳真的是問心無愧了」、「真的久病之下無孝子，辛苦了」、「我能理解，照顧者真的身心都累」、「辛苦了，也慶幸妳終於解脫了」、「孝順的媳婦，辛苦妳了，會有好福報」、「節哀，有照顧的人都能體會這種身心俱疲的感受，辛苦了」、「的確，失智、長期臥病在床、久病的人，都是走了才算解脫」。
