以為能有童話結局 上海女嫁台灣郎嘆成「奶媽牛馬」：回不去融不入

聯合新聞網／ 綜合報導
上海女子錄製影片感嘆遠嫁台灣後，現實的生活給她狠狠上了一課。圖擷自微博影片
上海女子錄製影片感嘆遠嫁台灣後，現實的生活給她狠狠上了一課。圖擷自微博影片

一名來自中國上海的女子近日在社群平台上分享嫁到台灣後的真實生活，她坦言，原以為嫁給愛情能擁有童話般的幸福，然而現實卻「狠狠給她上了一課」。影片被轉發至微博、Reddit等平台後，迅速成為兩岸網友熱議話題。

該女子表示，嫁到台灣後首先面臨的挑戰是「群居生活」。她在上海是獨生子女，習慣小家庭的獨立空間，但婚後需與丈夫家族10人同住，多子女家庭就是得忍受在高房價的壓力下群居，生活環境落差令她一開始極不適應，「剛到台灣的時候，我一看都傻眼了。」她直言，台灣的生活不像上海精緻，必須告別高跟鞋和精心打扮的日子。

此外，她認為台灣在「生育自由」方面也不如上海。以她生二胎為例，包括從產檢到坐月子，產假天數比上海還要少，育兒壓力極大，「你要養娃，生活都沒有自由，還談什麼生育自由？」她形容自己是「比單身牛馬更可怕的奶媽牛馬」，孩子夜裡生病時，兩個孩子在夜裡輪番轟炸必須輪流照顧，但在隔天仍得正常上班，讓她深感疲憊。

她感嘆，朋友在社群上分享的是上海外灘的夜景和迪士尼煙火，而她在台灣看到的卻是夜市和各種議員吵架的政治新聞。雖然朋友勸她回上海，但因為孩子的出生證明和疫苗紀錄都在台灣，讓她進退兩難，形容自己是「多麼痛的領悟」，現在的感覺就是「回不去的上海、融不入的台灣」。呼籲考慮遠嫁的女子在決定前務必慎重、三思而後行，「不要為了遠嫁，而放棄自己的主場。」

影片曝光後，不少中國網友批評她「結婚前都不瞭解一下對方家庭環境的嗎？」、「嫁到哪都一樣、都不會好」，也有人認為，其實讓女子不滿的是先生家中的經濟條件，「慎重的就是不要嫁給窮人」。有人也勸該名女子，若真無法接受，「為何不離婚？」、「一張機票就能回來」。

