台積電男＝理想伴侶？她讚「認真有魅力」求認識 網酸爆：超商店員也是

聯合新聞網／ 綜合報導
對某些人來說，台積電工程師已成為理想伴侶的代名詞。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

對某些人來說，台積電工程師不只是象徵高收入與穩定職涯，更代表著努力、專注與責任感，成為理想伴侶的代名詞。近日，就有網友在Dcard上發文詢問，要去哪裡認識台積電工程師？

原PO表示，自己一直覺得台積電的男生很有魅力，不單是因為工作聽起來很厲害，更在於他們展現的努力與認真態度。她提到，雖然聽說台積電員工工時長、經常加班，但這種投入自身工作的專注與責任感，讓她十分欣賞。

對此，原PO直球詢問：「如果想要認識這樣的男生，應該去哪裡才有機會？」她坦言自己不想依靠交友軟體，反而更希望透過聚會或活動自然相識，希望藉由實際互動來建立真實的理解。她也向其他網友徵詢建議，是否在新竹有特別的社團或聚會能遇到台積電工程師，還是交友軟體也能找到，希望聽聽過來人的經驗。

貼文一經發出便引發熱議，「怎麼不找7-11員工？他們也很努力、認真、常常輪夜班工作到半夜三四點啊」、「我認識的台積工程師好像不是這樣，哈！行屍走肉才是現實！」、「你不如直說『去哪裡認識有錢人』」、「每個工作的人都很努力很認真，你就講直接一點，很有上進心=錢錢」。

也有網友給出最實際的建議，「在台積電就能遇到，快去面試」、「考慮直接在台積電上班可以認識更多」、「努力讀書，考研究所，找一份台積電的工作，就會認識很多了」、「加入台積共創奇蹟，進來你就挑不完了」。

面試 伴侶 台積電 工程師 交友軟體 兩性關係

