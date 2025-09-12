SS級閨密遭劈腿…她哀嘆「男人都一樣？」 網吐殘酷實話：忠誠非本能

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到SS級閨密遭五年男友背叛，感嘆問全天下男人是不是都一樣。 圖／AI生成
出軌真的是全天下男人都會犯的錯？一名女網友在Dcard透露，自己條件SS級的閨密遭論及婚嫁的男友劈腿，現在不知道該怎麼辦，還悲觀地說換了一個男友也會是一樣的結果，因為劈腿是所有男人都會犯的錯，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO指出，閨密條件極佳，身材好、無不良嗜好、工作穩定還有房，堪稱「SS等級」，男友條件也非常頂級，兩人交往五年論及婚嫁，雙方父母都在催婚，也很喜歡彼此。萬萬沒想到，男方今年居然劈腿了，閨密不知如何是好哭了一整晚。

原PO感嘆「難道全天下男人真的都會（劈腿）嗎？面對誘惑都沒辦法說不嗎？」，雖然知道心動這種事多多少少難控制，但不理解為什麼那麼多人真的「付諸行動」劈腿，難過地問「當下難道不會想到另一半知道了會很難過嗎」。

貼文下方許多網友不諱言「人性跟愛情本來就沒有多偉大跟高尚」、「彭于晏瘦子王陽明等級的男生追求妳，妳一定也是頭也不回奔去的，所以其實大家都一樣」、「人都有弱點，誘惑這件事，只要投其所好，人心很難不被攻破」、「大部分男性不是不想花心而是沒本事花心」。

不過也有許多人搖頭，「明明可以不選擇爛人，自己一個人快樂不好嗎」、「感情的經營從來都不是匹配的問題，會劈腿的人結婚前劈一劈比較好，總比結婚或有小孩後好得多」、「我老公就不會出軌，他都說婚姻就是一輩子的責任，沒有要一直喜歡一個人幹嘛結婚，所以我覺得不用一竿子打翻整船人」、「不能一竿子打翻一船人，有人追求新鮮感，有人一直忠誠」、「劈腿不是男人都會犯的錯而是取決於個人的選擇」、「男友說心動是本能，忠誠是選擇」。

出軌 劈腿 閨密 兩性關係

