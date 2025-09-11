要有人吃啊！婆婆拜拜堅持「三牲禮」擺滿桌 媳婦崩潰直呼：乾糧不行嗎？

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，抱怨婆婆每次拜拜堅持準備牲禮，讓她感到困擾。她表示，供桌上的雞、魚、肉等食物每次都沒有人吃，並質疑為什麼不能改用乾糧。該貼文迅速引發網友熱烈討論。

從該名女網友分享的照片中可以看到，供桌上的牲禮相當豐盛。她痛苦地表示：「買了要有人吃啊！大家都拜乾糧不是嗎？」此言一出，立刻引來眾多網友留言支持。一些人替她抱屈：「堅持的人，請他自己吃掉」、「要堅持就堅持的人自己準備，自己吃掉啊，幹嘛要自己痛苦？」、「都什麼時代了，還在三牲，簡單就好」。

也有網友提出建議，希望她能與婆婆慢慢溝通：「老一代傳承就是要牲禮，逢年過節煮一大鍋都是正常，慢慢溝通吧」。此外，一些網友分享家中做法，主張「有拜誠意就好」或「改拜乾糧也是有誠意」，並指出現今物價高昂，每次準備大量牲禮既耗費金錢又不實用。

一名網友幽默地透露：「我昨天跟我老公家祖先說，我們現在都沒空煮，吃麥當勞配啤酒好不好，小朋友放假拜完剛好可以吃，他們就聖杯，真是好溝通。」

然而，也有不少網友認為該名女網友的抱怨有些誇張。一位網友安慰她：「小聲說，你這個算少」、「你的算少了，我婆婆的祭祖標準要15樣」、「這個真的不多，我都要準備12樣飯菜，不包括水果乾糧」。更有人指出：「這位婆婆已經有盡量節制了！也只有準備6樣菜而已，不妨換位思考一下。」

