婆婆愛亂塞冰箱！寶寶副食品上「滿是血水」 她用1招輕鬆反制

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨婆婆總把冰箱塞滿，讓她幫寶寶做的副食品上面都是血水。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨婆婆總把冰箱塞滿，讓她幫寶寶做的副食品上面都是血水。示意圖／ingimage

冰箱容量越大，讓人越容易囤積食物，導致食材放到壞掉。日前有位女網友表示，她婆婆是「超級廚房控制狂」，醬油可以買五瓶，雞蛋永遠都放一打，冰箱絕對都塞滿，讓她無奈表示「我幫寶寶做了副食品，卻被婆婆擠到角落，找到了發現上面都是解凍肉的血水，真的不能接受」。

有位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她婆婆很愛把食材塞進冰箱，而且一次都買很多東西，絕對把冰箱塞滿，讓她好不容易幫寶寶做的副食品，被婆婆擠到角落，找到後發現「副食品上面都是解凍肉的血水，超不衛生」。

原PO後來想出一個妙招，她指出「我決定用魔法對付魔法，既然婆婆那麼愛亂放，那我就讓她沒機會移動我的東西，我把副食品罐都改成方形的儲物罐，直接一罐罐疊高放側邊，宣示『這是我的地盤』，就算婆婆想壓食材上去，也不至於會把我做好的食物壓爛」。事後，她指出「婆婆真的被我魔法壓制了，因為我在全家面前說過『這些罐子是我拿來裝副食品用的』，婆婆只能摸摸鼻子，把東西放得離我副食品遠遠的」。

文章曝光後，許多網友表示「塞這麼滿太可怕了，感覺裡面很多放壞掉的食材」、「好厲害」、「我無法跟這種人共用廚房，我會瘋掉」、「我婆婆絕對是妳婆婆的好友，我打開冰箱都會有東西掉下來」、「我同事的婆婆也是這樣，我教她買個空盒子放進去，這樣她買的東西到貨就有位置」、「冰這麼滿的食物，冰箱很容易壞掉」。

但也有網友建議「還是買個小冰箱專門放副食品，因為婆婆這樣塞冰箱，裡面有什麼細菌妳也無法知道」、「自己買一個冰箱才快活」、「我會買一台放寶寶副食品的冰箱，看妳婆婆的冰箱，食物好像會互相傳染」、「這種冰箱太恐怖了，不如自己買一台冰箱，畢竟是小孩要吃的食物」。

