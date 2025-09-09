她傻眼！大嫂自願住進婆家 卻天天霸佔廁所還「在走廊抽菸」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身為小姑的女網友崩潰表示，大嫂住進婆家後，生活習慣不好，常常讓大家很困擾。示意圖／ingimage
一名身為小姑的女網友崩潰表示，大嫂住進婆家後，生活習慣不好，常常讓大家很困擾。示意圖／ingimage

兄弟姊妹結婚後，通常會搬離原生家庭，各自獨立發展。不過日前有位女網友表示，她大嫂自願住婆家，認為「在外租屋太貴」，媽媽一開始反對，但哥哥保證「找到房子我們就離開」，結果大嫂開始霸佔廁所，還在走廊抽菸，讓原PO崩潰表示「好想要我哥把人帶走」。

一名女網友在Dcard發文表示，一開始哥哥和大嫂結婚時，他們說要邊租屋邊找婚房，原PO則和媽媽幫忙一起看房，媽媽也答應要付裝潢費，結果大嫂突然說「租房子太貴，想要住婆家」，媽媽一開始反對，但哥哥保證「找到房子就離開」，於是達成協議。

原PO表示，他們家是兩房一間廁所，哥哥平時很少回家，只有大嫂待在家，而在家時常常霸佔廁所快一小時，在廁所玩手機、半夜在客廳看電影，甚至在走廊抽菸，住在一起也都不幫忙做家事，讓原PO家人得幫忙收垃圾，嚴重影響生活品質。

她無奈上網求助「媽媽私下跟我抱怨，早知道不要讓大嫂住進來，大嫂叫我媽也是『阿姨』，叫我則是『欸』，畢竟是客人也不敢唸她，變成我們自己要承擔，平常坐我的椅子、吃我的東西，很想大喊『大姐妳現在是住我家！妳還沒有付房租』，好想要我哥把人（大嫂）帶走」。

文章曝光後，許多網友建議「源頭是妳哥」、「其他勉強還能忍，抽菸真的不行，直接跟他們收房租吧」、「叫妳爸媽硬起來把他們趕走」、「趕快叫妳哥處理，那些生活習慣都不該是寄人籬下該有的態度，她只是把妳們當傭人」、「結婚了就不是客人了好嗎？抽菸的危害很毒，真的不能讓她再待下去了」、「結婚了還叫妳媽『阿姨』，叫小姑『欸』？直接嗆那位外人就好，非常沒禮貌」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

大嫂 結婚 婆媳紛爭

