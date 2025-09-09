一定要帶小孩出國玩？她憂「沒見識」難融入同儕 網戳破國際觀盲點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，出國旅遊已成為台灣日常的社會氛圍。示意圖／ingimage
近年來，越來越多家庭選擇在寒暑假期間帶孩子出國旅遊，不僅是休閒，更被視為拓展視野的機會。不過，近日有位網友在Dcard發文表示：「現在生小孩，帶他出國玩是必須的嗎？」引起家長的共鳴與熱議。

原PO指出，出國旅遊已成為台灣日常的社會氛圍，讓她不禁好奇，如果父母不喜歡出國，或因經濟考量無法帶小孩出國，這樣孩子在同儕間是否會有話題落差？她坦言，曾聽聞朋友沒帶小孩出國，結果孩子在學校產生比較心態，甚至不斷追問父母為何自己不能出國玩，讓她擔憂這些因素是否會讓父母備感壓力。

原PO表示，自己認為一年應該要帶小孩出國一次，或者至少兩年一次，同時也認同台灣本地也有許多值得探索的地方，但難免覺得「見識」這種抽象概念仍需要花錢堆積。她在文末提到，雖然清楚不應該迎合他人目光，但孩子在求學階段尚未懂得這些道理，擔心自己無法給孩子相同經驗，是否會在無形中造成落差。

貼文一經發出便引來熱議，「別生，尤其是經濟不寬裕的，生了反而害他」、「說真的出個國，都要思前想後的，不如別禍害小孩了」、「要看環境，如果是在比較好的學校，免不了同儕的壓力」、「有沒有落差看同儕的家庭背景吧」。

也有網友有不同想法，「這種事情永遠比不完」、「其實就是比較心態，做父母的要教育孩子不是什麼東西都能不勞而獲」、「我也沒有跟爸媽出國過啊！出國偏玩樂吧？難道你去一次迪士尼或去浮潛一次可以得到什麼國際觀嗎？」。

父母 出國旅遊 親子教育

