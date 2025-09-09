交往8年！她抓包男友偷偷做1事 全網看傻喊：快分手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己和男友在一起長達8年，意外發現對方會把網紅、偶像的照片，利用AI生成裸照，甚至還花錢買虛擬道具解鎖功能，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，自己和男友在一起長達8年，意外發現對方會把網紅、偶像的照片，利用AI生成裸照，甚至還花錢買虛擬道具解鎖功能，讓她相當傻眼。示意圖/Ingimage

現今AI科技驚人，甚至能做到「換臉」技術。一名女網友分享，自己和男友在一起長達8年，意外發現對方會把網紅、偶像的照片，利用AI生成裸照，甚至還花錢買虛擬貨幣解鎖功能，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「在一起快八年的男友…」為題，指出近期發現男友會把網紅和偶像的照片，拿去用AI做成裸照，這是需要花錢買鑽石（虛擬貨幣），才能解鎖的付費功能。

這名女網友進一步說明，目前已和男友反應這種行為讓她很不舒服，但對方卻覺得沒什麼，而且是假的，不需要想太多，讓她好奇「有誰能接受男友這樣的行為？」

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「不行欸超噁，說不定妳也被紀錄，保護好自己很重要，人品大於8年感情，不要習慣跟將就」、「法律意識跟道德都敗壞到沒底線的人，不用跟他反應，直接放生就好」、「不能接受就分，而且會做這件事的，可能用的不只網紅的照片」、「分了吧…這已經在法律的線上遊走了」、「分了吧，存網紅或網黃的還能接受，但是拿去給AI做成裸照很不OK」、「分了吧，他連別人都不尊重了，還能尊重妳哦？」。

相關新聞

