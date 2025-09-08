每年近800位聽損新生兒 新手爸媽勿忘「1316」 把握黃金72小時

聽力障礙是新生兒常見的先天性缺陷之一，衛福部國健署統計，國內每年約有近800位小寶寶被診斷為聽損兒，及早發現聽力異常、及早接受聽語療育，仍可擁有正常的語言及身心發展。

一名男童小立（化名），在出生的第2天接受新生兒聽力篩檢，檢查結果顯示「未通過」，出院前再測仍「不通過」，男童的母親當下十分慌張，難以相信孩子可能有聽力問題。在醫療團隊耐心說明篩檢異常的後續流程，並立即轉介至醫院進行診斷，結果顯示小立確診為聽力損失。

家長沒有放棄希望，在確診後1個月內選配合適輔具、6個月內接受聽語療育，不讓孩子錯過黃金療育時機。小立確診後第3周順利戴上助聽器、6個月大也展開療育課程；母親感動分享，第一次聽到孩子發出「ㄚ」的聲音，眼淚忍不住掉下來，慶幸當初有做聽力篩檢、接受聽語早療訓練。

國健署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，新生兒聽力篩檢應掌握「1316原則」，即「出生1個月內」完成篩檢、「3個月內」診斷是否有聽損、「確診後1個月內」選配合適輔具、「6個月內」接受聽語療育。研究顯示，若能在新生兒6個月大以前及早發現聽損並介入療育，可大幅提升語言發展與社會互動能力。

胡怡君強調，新生兒出生的72小時是聽力初步篩檢的黃金期，大部分醫療院所多會在出生後24至60小時進行聽力初篩；若初篩未通過，應在出院前（出生後36至60小時）進行複篩或是滿月前做複篩。若第二次仍未通過，應於3個月內由耳鼻喉科進行診斷評估，確診後應於6個月內介入治療，例如配戴助聽器或進行語言治療。

國健署自101年起，全面推動本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢服務，自提供服務以來，覆蓋率維持在9成以上，確診率也超過9成。國健署提醒，輕、中度聽障的孩子無明顯語言溝通的障礙，加上孩子尚無法清楚表達自身狀況，容易被忽略，因此新生兒聽力篩檢格外重要。

每1000位新生兒中，約有1至2位患有先天性雙側中、重度聽力損失，聽力損失的原因包括聽障家族史、孕期前3個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾住過加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形（如小耳症）等。

國健署呼籲，家長在日常生活中，可透過「兒童健康手冊」的「聽力簡易居家行為量表」檢視及觀察孩子的聽力情形。如發現家中3至4歲孩子有語言落後、講話不清楚或常聽不到呼喚，要小心遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎或藥物使用而影響聽力。

商品推薦