見家長吃飯！ 未來奶奶第1句「傭人面試」 她數天後分手

香港01／ 撰文：田中貴
該對情侶在見完家長，數天後便分手。示意圖／AI生成
該對情侶在見完家長，數天後便分手。示意圖／AI生成

情侶關係穩定後，一般會安排會見家長，希望更加了解對方家庭狀況。台灣1名網友分享個案，指其朋友的女兒最近前往男友住所「見家長」，惟用餐期間，未來奶奶「第1句就講我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，繼而「解釋」一家人的口味，數天後他們分手收場。

大量網友笑說「非常好，不拖泥帶水，不戀愛腦」、「這根本不是簡單煮而已，根本把別人家的女兒當傭人」、「這是傭人面試嗎？」。

原po在臉書群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名表示，朋友有1名女兒，對方和1名男子交往，最近到男友家中見家長，大家用餐期間，未來奶奶第1句說表示「我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，然後補充「爸爸不吃什麼，她愛吃什麼，她兒子對什麼過敏」，換言之，屆時她嫁進來就要負責煮飯，而且並非「簡單就好」，數天後，友人的女友決定分手。

貼文引來許多網友留言力挺該名女生的決定，「娶了老婆就全家身障了嗎？」、「也太清醒了，現在年輕女性真棒」、「分得好！讚！」。

文章授權轉載自《香港01》

