見家長吃飯！ 未來奶奶第1句「傭人面試」 她數天後分手
情侶關係穩定後，一般會安排會見家長，希望更加了解對方家庭狀況。台灣1名網友分享個案，指其朋友的女兒最近前往男友住所「見家長」，惟用餐期間，未來奶奶「第1句就講我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，繼而「解釋」一家人的口味，數天後他們分手收場。
大量網友笑說「非常好，不拖泥帶水，不戀愛腦」、「這根本不是簡單煮而已，根本把別人家的女兒當傭人」、「這是傭人面試嗎？」。
原po在臉書群組「毒姑九賤婆媳討論區」匿名表示，朋友有1名女兒，對方和1名男子交往，最近到男友家中見家長，大家用餐期間，未來奶奶第1句說表示「我們家沒有吃外面，將來下班回來煮簡單就好」，然後補充「爸爸不吃什麼，她愛吃什麼，她兒子對什麼過敏」，換言之，屆時她嫁進來就要負責煮飯，而且並非「簡單就好」，數天後，友人的女友決定分手。
貼文引來許多網友留言力挺該名女生的決定，「娶了老婆就全家身障了嗎？」、「也太清醒了，現在年輕女性真棒」、「分得好！讚！」。
延伸閱讀：
奶奶猛盯餵哺母乳兼說這句話！新抱呻：她毫無邊界感 網民教反擊
文章授權轉載自《香港01》
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言