友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

Z世代（1997～2009年出生）近年來掀起「薰衣草婚姻」風潮，選擇以實際考量、基於友誼與互助，而非愛情為基礎的「協議婚姻」形式交往，然而，專家警告若未事先建立明確規範，恐將導致雙方情感糾葛。

「薰衣草婚姻」原先為LGBTQ+（代表同性戀者、跨性別者的少數群體）族群為免於社會迫害和汙名化，進而選擇與異性戀結婚的自保方式，然而，如今的薰衣草婚姻已經跳脫傳統框架，演變為Z世代追求穩定生活的新選擇。據《Psychology Today》報導，部分年輕人在情感關係中屢遭背叛，因此轉向尋求這種更加務實的夥伴關係。

據英媒UNILAD報導，關係諮商專家錢娜·布羅姆利（Channa Bromley）指出，Z世代拒絕「真命天子/天女」的傳統愛情婚姻，轉而追求經濟保障、生活陪伴等實際利益，以及一個願意共度人生起伏的伴侶。她認為，浪漫劇本不適合每個人，而現代薰衣草婚姻重新定義了關係的方式，不再追求童話故事，而是與理解彼此的人建立穩定、可持續的生活夥伴關係。

但心理學家克里斯.德沃爾（Christine DeVore）卻警告，「薰衣草婚姻」可能具有某些優勢，但無法保證終生的幸福和滿足感。她指出，若雙方未在關係初期建立明確界限，可能會對彼此產生超越友誼的情感，進而破壞原本的友誼關係，造成情感糾葛。就算設定了「規則」，也需要定期重新評估，以避免日後潛在的衝突。

德沃爾強調，無論是什麼形式的關係，包括薰衣草婚姻在內，都無法完全避免情感傷害的風險。

