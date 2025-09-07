快訊

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

聯合新聞網／ 綜合報導
「薰衣草婚姻」意指選擇以實際考量、基於友誼與互助，而非愛情為基礎的「協議婚姻」形式。示意圖／Ingimage
「薰衣草婚姻」意指選擇以實際考量、基於友誼與互助，而非愛情為基礎的「協議婚姻」形式。示意圖／Ingimage

Z世代（1997～2009年出生）近年來掀起「薰衣草婚姻」風潮，選擇以實際考量、基於友誼與互助，而非愛情為基礎的「協議婚姻」形式交往，然而，專家警告若未事先建立明確規範，恐將導致雙方情感糾葛。

「薰衣草婚姻」原先為LGBTQ+（代表同性戀者、跨性別者的少數群體）族群為免於社會迫害和汙名化，進而選擇與異性戀結婚的自保方式，然而，如今的薰衣草婚姻已經跳脫傳統框架，演變為Z世代追求穩定生活的新選擇。據《Psychology Today》報導，部分年輕人在情感關係中屢遭背叛，因此轉向尋求這種更加務實的夥伴關係。

英媒UNILAD報導，關係諮商專家錢娜·布羅姆利（Channa Bromley）指出，Z世代拒絕「真命天子/天女」的傳統愛情婚姻，轉而追求經濟保障、生活陪伴等實際利益，以及一個願意共度人生起伏的伴侶。她認為，浪漫劇本不適合每個人，而現代薰衣草婚姻重新定義了關係的方式，不再追求童話故事，而是與理解彼此的人建立穩定、可持續的生活夥伴關係。

但心理學家克里斯.德沃爾（Christine DeVore）卻警告，「薰衣草婚姻」可能具有某些優勢，但無法保證終生的幸福和滿足感。她指出，若雙方未在關係初期建立明確界限，可能會對彼此產生超越友誼的情感，進而破壞原本的友誼關係，造成情感糾葛。就算設定了「規則」，也需要定期重新評估，以避免日後潛在的衝突。

德沃爾強調，無論是什麼形式的關係，包括薰衣草婚姻在內，都無法完全避免情感傷害的風險。

相關新聞

嫌賺5萬還不夠！婆婆逼找第二份兼職 人妻傻眼：家事、顧小孩誰要做

在現代雙薪家庭中，夫妻分工、互相支持早已是常態，但有一名媳婦卻在臉書社團「毒姑九賤婆媳」發文透露，自己與丈夫都是上班族，月薪合計約11萬元，仍遭婆婆嫌棄「雙薪也不夠用」，甚至被要求再兼職第二份工作，讓她難以接受。

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

「想要每個角色都做好」女性情緒勞務不堪負荷 鎮靜安眠藥成癮率上升

國衛院分析國內2014年與2018年的全國物質使用調查結果，發現不同年齡層與性別分群出現變化趨勢，年輕成年女性的鎮靜安眠...

【聚焦演唱會】史聖智／追星之都的露天火鍋

我試著想像那些粉絲萬千的異鄉人，從飯店高樓俯瞰港灣時會湧現什麼感受？寬闊、燦爛、熾熱、美？在離他們故鄉如此遙遠的港城，存在的是熱愛他們音樂與表演的海量粉絲……

【聚焦演唱會】張嘉真／我來聽她的演唱會

應援是一種存在於偶像與你面對面時才會作用的化學反應。過去的每一次練習，都是因為相信我們未來總有一天會見面……

【聚焦演唱會】凌性傑／現場與現在──一起聽演唱會吧

演唱會現場，可以不用顧慮任何交集與聯繫，有的僅僅是當下，一個豐盈且值得往後回顧的當下……

