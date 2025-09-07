嫌賺5萬還不夠！婆婆逼找第二份兼職 人妻傻眼：家事、顧小孩誰要做

在現代雙薪家庭中，夫妻分工、互相支持早已是常態，但有一名媳婦卻在臉書社團「毒姑九賤婆媳」發文透露，自己與丈夫都是上班族，月薪合計約11萬元，仍遭婆婆嫌棄「雙薪也不夠用」，甚至被要求再兼職第二份工作，讓她難以接受。

原PO表示，她與丈夫皆為全職工作者，先生月薪6萬元、自己月薪5萬元，兩人共同負擔家計之外，她還得每日接送小孩上下課、獨力包辦家中大小事務，先生下班後多半選擇休息，很少參與家務與育兒，結果婆婆還要她去兼職第二份工作，讓原PO無奈地說，「請問小孩誰接誰顧？家事誰做？我還不夠累嗎？怎麼不叫自己兒子去兼職」。

這番遭遇引發大量網友共鳴與聲援，「婆婆可以去接小孩、做家事，不然要幹嘛？」、「叫惡婆婆自己去賺」、「她說的沒錯，兩份薪水不夠用，因為養了閒人，嫁了甩手掌櫃」、「只會心疼自己兒子，根本不當媳婦一回事」、「就她親生的工作會累、下班還要買晚餐也危險，而媳婦不管怎樣做到死、累到死都是應該的」。

也有過來人建議原PO應該與婆婆、老公好好溝通，劃清責任分工，「一、把分配款列出來，妳也是有出錢，在家吃閒飯的婆婆憑什麼管，先把底氣拿出來；二、先生不做家事，就叫他買會做事的家電，如掃地機器、洗碗機、洗脫烘衣機等」。

