嫌賺5萬還不夠！婆婆逼找第二份兼職 人妻傻眼：家事、顧小孩誰要做
在現代雙薪家庭中，夫妻分工、互相支持早已是常態，但有一名媳婦卻在臉書社團「毒姑九賤婆媳」發文透露，自己與丈夫都是上班族，月薪合計約11萬元，仍遭婆婆嫌棄「雙薪也不夠用」，甚至被要求再兼職第二份工作，讓她難以接受。
原PO表示，她與丈夫皆為全職工作者，先生月薪6萬元、自己月薪5萬元，兩人共同負擔家計之外，她還得每日接送小孩上下課、獨力包辦家中大小事務，先生下班後多半選擇休息，很少參與家務與育兒，結果婆婆還要她去兼職第二份工作，讓原PO無奈地說，「請問小孩誰接誰顧？家事誰做？我還不夠累嗎？怎麼不叫自己兒子去兼職」。
這番遭遇引發大量網友共鳴與聲援，「婆婆可以去接小孩、做家事，不然要幹嘛？」、「叫惡婆婆自己去賺」、「她說的沒錯，兩份薪水不夠用，因為養了閒人，嫁了甩手掌櫃」、「只會心疼自己兒子，根本不當媳婦一回事」、「就她親生的工作會累、下班還要買晚餐也危險，而媳婦不管怎樣做到死、累到死都是應該的」。
也有過來人建議原PO應該與婆婆、老公好好溝通，劃清責任分工，「一、把分配款列出來，妳也是有出錢，在家吃閒飯的婆婆憑什麼管，先把底氣拿出來；二、先生不做家事，就叫他買會做事的家電，如掃地機器、洗碗機、洗脫烘衣機等」。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言