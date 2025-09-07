「想要每個角色都做好」女性情緒勞務不堪負荷 鎮靜安眠藥成癮率上升

國衛院分析國內2014年與2018年的全國物質使用調查結果，發現不同年齡層與性別分群出現變化趨勢，年輕成年女性的鎮靜安眠藥使用率上升、中年成年女性則是非醫療使用盛行率上升，國衛院分析，導致趨勢上升，是因為該族群處於「三明治族群」的困境有關。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群表示，40歲的女性正處於工作走進主管、孩子準備上國中、家中長輩身體開始出現狀況的階段，很多女性不願意放棄任何1個角色，都希望能把每一個角色做得夠好，如果另一半能力不足，女性要肩負起的角色就會更重，情緒勞務負擔加大，自律神經開始失調，漸漸地就可能出現失眠情形。

經他觀察，容易要求自己在每一個角色都做到最好的女性，通常是處於專業領域職業的女性，如律師、醫師等。當這群女性發現自己狀態不佳時，都是失眠症狀已經非常嚴重，影響到日常才願意求助。

另外一項原因是，女性到了40歲以後，常常會有患者告訴他「不知道這一生為誰而忙」，從小受到性別框架的限制，被制約得付出才是好女孩、好太太，但當她工作到一定資歷、愈來愈知道自己的人生，都是為了他人，不是為了自己，會開始感到空虛、無助，如果能開始覺察，並開始為自己而活，通常可以改善此種狀況，但如果不知道該怎麼求助，也可能陷入黑洞之中。

羅惠群說，女性使用鎮靜安眠藥的趨勢，還可以從另外一項數據凸顯問題，國健署去年公布分析2013年至2021年國民健康訪問調查發現，8年來，國人過去1個月飲酒率從17.5%增至24.4%，進一步分析不同性別飲酒率，男性從32%降至17.1%，但女性卻從17.1%升至18%。

羅惠群說，女性對於人生的空虛，無法被自己滿足，或情緒壓力無處抒發，很容易走向成癮之路，而酒癮是最常見的女性成癮行為。除了酒癮以外，女性間比較容易會有相互幫忙的機會，像是自己吃了某種藥物效果不錯，就會吃好逗相報，直接給予他人藥物使用，因此在非醫療用藥上，女性也呈現上升趨勢。

他呼籲，在關係中的女性，當面對情緒勞務過重，第一時間一定要求助伴侶，若伴侶無力協助，也一定要尋求專業的醫療團隊，幫助自己度過人生關卡，避免陷入藥物成癮或酒精成癮的困境中。

