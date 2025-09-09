快訊

「明明沒病，一看到老公就不舒服？」夫源病十大指標曝…中三項就危險

大是文化／ 文‧和田秀樹
圖為老婆覺得老公很煩示意圖。圖/ingimage
圖為老婆覺得老公很煩示意圖。圖/ingimage

在傳統男主外、女主內的家庭模式中，妻子可以趁著丈夫上班，做一點自己的事情喘口氣。而丈夫也可以將精力花在工作上，暫時遠離家庭中的壓力與瑣事。但一旦退休，夫妻開始朝夕相處的生活，即使感情再好，也難免感到壓迫與窒息。

對方惹人厭之處會變得特別明顯，原本可以忍住的小碎唸，也容易一時脫口而出。當妻子因丈夫的言行舉止，甚至僅是他的存在感到壓力，導致身心出現各種不適時，這種狀況就被稱為「夫源病」。

這個詞語是由開設男性更年期門診的醫師——石藏文信所命名。類似的概念還包括「丈夫在家壓力症候群」，意思是每當丈夫放假待在家，妻子的身體狀況就會明顯變差。

《明明沒病，一看到老公就不舒服》。圖／大是文化提供
《明明沒病，一看到老公就不舒服》。圖／大是文化提供

夫源病的常見症狀包括食慾不振、耳鳴、頭暈、憂鬱、心悸等。這些症狀多半源自妻子對丈夫的不滿，例如：粗暴的言語或行為、照顧公婆的壓力、丈夫對家事、育兒或長輩看護毫不參與，甚至外遇等。

不過，有時候光是丈夫的存在，就足以成為巨大的壓力來源。許多女性都是在丈夫退休、長時間待在家後，才開始出現各種身心症狀。

最令人頭痛的，是那種什麼都不會做、也不願意主動分擔的「依賴型丈夫」。他像小孩子一樣黏著妻子，成天媽媽、媽媽的叫，讓妻子的壓力不斷累積，最後罹患夫源病。

夫源病。圖／大是文化提供
夫源病。圖／大是文化提供

有些丈夫甚至會在妻子準備出門時不停追問：「妳要去哪？」、「我午餐要吃什麼？」、「妳幾點回來？」這情況就像小孩緊跟著媽媽跑，黏得讓人喘不過氣。

而最容易罹患夫源病的，通常是那些不善於抱怨、凡事自己扛、個性認真負責的女性。

妳是否也屬於這類型呢？

妳可以參考下面的小測試，如果有三項以上符合，就該好好留意自己的身心狀況了。

夫源病風險小測試

若丈夫已退休，或即將退休讓妳感到壓力沉重，不妨對照以下清單，看看是否有罹患夫源病的風險。

□不善於表達情緒

□注重賢妻良母的形象

□非常關心家人的健康

□在意別人的評價與看法

□習慣委曲求全、默默忍耐

□比起外出更喜歡待在家

□不擅長向別人求助

□做事嚴謹，不輕易敷衍了事

□不喜歡他人插手家務

□有什麼心事都放在心底

符合三項以上的人→嚴謹型→容易罹患夫源病

符合兩項以下者→自在型→能與丈夫保持恰到好處的距離

(本文摘錄自《明明沒病，一看到老公就不舒服》，大是文化出版，未經同意禁止轉載。)

