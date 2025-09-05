婆婆屢闖娘家「到門口」才通知！父母被迫尬聊 媳氣炸：尊重很難嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨婆婆總是到了娘家門口才打電話請他們開門。 示意圖／AI生成
一名女網友抱怨婆婆總是到了娘家門口才打電話請他們開門。 示意圖／AI生成

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，抱怨婆婆經常不請自來、數次到了她的娘家才通知「在門口了」，讓父母、先生和她不堪其擾，直呼：「尊重很難嗎？」

原PO表示，結婚3年，因買下的預售屋還需半年才能交屋，加上因為工作關係，他們一家三口暫居她的娘家。一開始就跟婆婆約法三章，因為是她爸媽家，所以來訪之前務必提前通知。豈料婆婆仍數度不請自來，都是到了門口才打電話要她開門。

原PO接著透露婆婆的事蹟，有回爸媽不在家，婆婆在騎車快1小時後抵達她家，明明先前還特別提醒她：「別騎太遠，途中出事我是會擔心的啊！」結果婆婆又是到了才叫人開門，進門後更直接上樓看她爸媽的房間，讓她當下真的嚇傻，內心直喊：「什麼鬼禮貌啊！」

前天（3日）更誇張，先生跟原PO說，婆婆上午打電話說要自己坐火車過來，但先生知道她很在意這種沒預告的不請自來，所以先幫忙推掉了。但話才講完，婆婆竟已在門口，打電話通知他們開門。

原PO說，因為婆婆經常無預告式地出現，讓她的爸媽也需配合整個下午陪坐聊天，但彼此並沒有共同話題，也讓她在事後被念到臭頭。

因為三番兩次發生一樣的事，讓原PO氣炸，向先生抱怨：「你管不定你媽媽是你的事，不是我的事！她是不尊重你，還是聽不懂你的話，我也搞不清楚，反正『沒管好她是你的事，不是我的事』。今天我們都住在我爸媽家，如果他們知道，挨念的一定是我，不會是你。你媽媽的問題、你的問題，最後還是都會牽連到我！」直呼自己真的很累，也想向婆婆說：「尊重很難嗎？通知這麼難嗎？」

臉書粉專「爆料公社」分享此文寫道：「可想而知交屋後的狀況了。」網友也留言發表意見：「我看交屋後，婆婆也會跟妳拿家裡的鑰匙，以後她自己開門就進來了，都不用通知妳。」還有網友認為，遇到這樣的婆婆，不要開門是反制之道，「就在電話中說沒人在家」、「為什麼要開門？你選擇了開門，就不要抱怨」。

