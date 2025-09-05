聽新聞
照片看出端倪？婚禮上1舉動恐藏「離婚警訊」 資深婚攝曝：新郎居多
婚禮被多數人視為人生中最重要的一天，但一名婚禮攝影師提醒，鏡頭後捕捉到的某些細節，其實暗藏「警訊」。有部分徵兆恐代表這段婚姻難以長久，而在婚禮當天就能看出端倪。
根據《每日郵報》報導，擁有20年婚攝經驗的格里菲斯（Christopher Todd Griffiths）透露，常見的警訊之一是「新人拒絕拍照」，尤其以新郎居多。他強調，這並非單純害羞，而是完全抗拒合作，往往代表對伴侶缺乏體諒與投入，「在另一半最重視的一天都不願意配合，這是一個很大的警訊。」
格里菲斯也指出，「肢體語言」是另個明顯指標。有些新人互動自然、默契十足，不過也有人表現極度不自在，彷彿無法忍受彼此靠近。
而另位攝影師杜加德（Devin Dugard）則認為，婚禮是高壓環境，能看出新人如何處理壓力與小差錯。若一方在鏡頭前尷尬，伴侶能安慰或以幽默化解，通常意味雙方有良好的解決問題能力；但若當下變成責備或爭吵，則可能暗示婚姻穩定度堪憂。
杜加德也提醒，缺乏眼神交流、親密舉動，甚至在婚禮上未經同意的惡作劇，如將蛋糕抹到伴侶臉上，都是值得注意的信號。杜加德直言，若新人能展現支持與體貼，代表日後能攜手面對挑戰；反之，若充滿指責、不尊重或持續的緊張，往往婚姻警訊早已浮現。
