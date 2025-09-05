永豐金證券8月調查：近半男性愛啟蒙理財 女性看重金錢觀契合

大型券商永豐金證券一項針對理財與伴侶關係的問卷調查，揭示新世代情侶的理財互動上的新趨勢。調查結果顯示，近七成受訪者表示，選擇送股票禮品卡主要動機是「啟蒙對方理財觀」及「理解金錢觀契合度」，展現禮品卡作為情人節心意與伴侶間理財對話起點的雙重意義。

永豐金證券於2025年8月19日起舉行為期8天線上問卷調查，調查管道透過LINE官方帳號，共計蒐集3,517名受訪者樣本，涵蓋全台各年齡層。男性54.8%、女性45.1%，以31歲到50歲為主。

投資經驗五年以上占36.7%為最多，尚未開始投資者占20.5%居次。調查顯示，當挑選1,000元以內的情人節禮物時，股票禮品卡成為受訪者的首選。超過半數（2,002人）受訪者表示願意選擇股票禮品卡，比例高達56.9%，遠超過節慶花束的22.5%及紀念小物的20.5%。

擁有一至三年及五年以上投資經驗的女性，尤其是31至50歲族群，更偏好將股票禮品卡作為情人節禮物，主要動機是了解伴侶的投資喜好，其次才是啟蒙另一半的理財觀。面對財務人生大事，她們最偏好「共同建立理財計劃」來解決金錢分歧，比例高達69.2%，僅13.3%選擇AA制。

相較女性更重視價值觀契合，男性則更傾向扮演理財引導者的角色。近五成男性受訪者表示，贈送股票禮品卡主因是「啟蒙對方的理財觀」，傳遞希望伴侶能與自己一同成長，股票禮品卡是理財的完美開端，能幫助雙方建立共同責任感。

調查也顯示，年齡層與投資經驗對理財觀念影響顯著。尚未投資的男性中，88.9%將「啟蒙理財觀」作為贈送股票禮品卡的主要動機，20歲以下也偏好理財啟蒙。另一方面，30歲以上族群、投資經驗三至五年女性及五年以上的男女，則希望透過禮物「試探金錢觀契合度」，傳遞理財觀契合度是衡量感情穩定的重要指標。

