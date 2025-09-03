老公整天認識異性 妻想離婚親友卻不挺：是我的問題？
不論是情侶或夫妻，都要給予對方尊重與溝通空間，尤其邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。更是重要，若一方頻繁跟異性相處，恐怕會導致感情生變。日前有位女網友表示，老公總是有機會去認識異性朋友，讓她覺得不太舒服，然而周遭的親友都說，「就算跟異性吃飯、聊天也還好吧？」讓原PO好奇問，「真的是我的問題？現代人結婚後一直都可以認識異性？」
原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公總是有機會去認識異性，雖然都是聊天，加LINE後不了了之，但她總覺得心裡不舒服。跟親友提起老公的問題，大家都說：「妳太敏感了，如果是跟異性聊天、吃飯也還好吧？每個人都有自己的交友圈，不然妳也可以去認識異性，跟男生聊天之類的」，甚至連她的父母也都認同這種想法。
原PO疑惑表示，「這真的沒什麼嗎？很毀壞我三觀，難道這是我個人問題？現代人結婚後也都可以一直認識異性？我想提離婚，卻被大家責問『為什麼要為了這種小事鬧離婚？』他們覺得我太任性，真的是我不夠大方？」
文章曝光後，不少人分析原因並替原PO抱不平，「當然不是妳不夠大方，是我也不能接受，妳老公只是沒遇到情投意合的，這樣繼續下去也危險」、「有家庭還不避嫌？潔身自愛的人朋友圈都是乾淨的，聽妳朋友在放屁！」、「已婚男子本來就應該避嫌，如果不是工作必要，跟異性加LINE沒意義」、「大方一點，直接跟他離婚，讓他慢慢聊」、「已婚男想要認識異性，很多都是想出軌，交友軟體一堆偷吃的」、「不要委屈自己，他們三觀都不正，結婚就要潔身自愛，這種行為就是騎驢找馬」。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言