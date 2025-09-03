快訊

老公整天認識異性 妻想離婚親友卻不挺：是我的問題？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文抱怨老公常常認識異性，她想離婚又擔心「小題大作」。示意圖/AI生成
一名女網友發文抱怨老公常常認識異性，她想離婚又擔心「小題大作」。示意圖/AI生成

不論是情侶或夫妻，都要給予對方尊重與溝通空間，尤其邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。更是重要，若一方頻繁跟異性相處，恐怕會導致感情生變。日前有位女網友表示，老公總是有機會去認識異性朋友，讓她覺得不太舒服，然而周遭的親友都說，「就算跟異性吃飯、聊天也還好吧？」讓原PO好奇問，「真的是我的問題？現代人結婚後一直都可以認識異性？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，老公總是有機會去認識異性，雖然都是聊天，加LINE後不了了之，但她總覺得心裡不舒服。跟親友提起老公的問題，大家都說：「妳太敏感了，如果是跟異性聊天、吃飯也還好吧？每個人都有自己的交友圈，不然妳也可以去認識異性，跟男生聊天之類的」，甚至連她的父母也都認同這種想法。

原PO疑惑表示，「這真的沒什麼嗎？很毀壞我三觀，難道這是我個人問題？現代人結婚後也都可以一直認識異性？我想提離婚，卻被大家責問『為什麼要為了這種小事鬧離婚？』他們覺得我太任性，真的是我不夠大方？」

文章曝光後，不少人分析原因並替原PO抱不平，「當然不是妳不夠大方，是我也不能接受，妳老公只是沒遇到情投意合的，這樣繼續下去也危險」、「有家庭還不避嫌？潔身自愛的人朋友圈都是乾淨的，聽妳朋友在放屁！」、「已婚男子本來就應該避嫌，如果不是工作必要，跟異性加LINE沒意義」、「大方一點，直接跟他離婚，讓他慢慢聊」、「已婚男想要認識異性，很多都是想出軌，交友軟體一堆偷吃的」、「不要委屈自己，他們三觀都不正，結婚就要潔身自愛，這種行為就是騎驢找馬」。

