老公整天認識異性 妻想離婚親友卻不挺：是我的問題？

去年底因應策展工作，採訪了攀岩產業中多位重要角色，如選手、攀岩教練、岩館經營者等，猶記得其中一位定線員提到，攀岩對他而言，像是呼吸、吃飯一樣的日常，不知道缺少了它生活將會是如何。我想了想，相對於我而言，策展就是如此的存在，是我的第一份工作、一種生活方式，也是用來理解這個世界的途徑，直至現在十一年，依舊熱愛著，每個經手的案件都鮮明地在人生歷程中的某個節點留下標記，其中攀登就是這樣被刻畫進生活裡的。 【精彩語錄】：明明同樣面對著山岳、望著岩壁，透過他們眼中看見的卻是一片遼闊，能憑藉自身的已知知識、體能不斷推進未知……

2025-09-03 07:00