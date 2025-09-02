快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

男友愛說「妳賺錢養我」 網急勸分手：他怕自己吃虧！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友每次都被男友開玩笑說「以後妳賺錢養我」，多數人急勸她「分手」。示意圖／ingimage
一名女網友每次都被男友開玩笑說「以後妳賺錢養我」，多數人急勸她「分手」。示意圖／ingimage

現在情侶之間流行AA制，兩人各自出自己的約會費用。日前有位女網友表示，她剛出社會，月薪大約5萬元，男友年紀則大她一些，薪水是7萬元，兩人原本都採用「你付一餐，我付一餐」的方式平分，但後來男友開始以幽默口吻說「妳要好好賺錢，以後要養我喔」，讓她表示「真的很煩躁」。

一名女網友在Dcard發文表示，明明每次跟男友出門，基本上都算平等分擔，沒有特別誰佔對方便宜，但最近男友卻「有意無意」提到「妳要好好賺錢」、「以後要賺錢養我喔」，雖然男方說是開玩笑，但原PO坦言「我聽多了真的很煩躁，明明我才剛出社會，已經在努力工作，也有分擔開銷，為什麼他還要不斷強調？好像我現在的努力對他來說完全不夠，有種『我是不是隨時被嫌棄』的感覺」。

原PO表示「尤其當開玩笑重複太多次，就讓我懷疑，男友心裡是不是真的在意？」文末她疑惑問「如果另一半一直這樣說，你們會怎麼看？是我太敏感，還是他的玩笑真的踩到底線了？」

文章曝光後，許多網友勸她分手，指出「他是在試探妳，因為他賺7萬，妳賺5萬，以後結婚他會吃虧」、「分手吧，月薪才多2萬就這麼有優越感？」、「沒結婚還能換男友」、「7萬很多嗎？時不時要被酸，不如分手比較好」、「妳不會太敏感，我也不喜歡這樣」、「我也有兩任男友都要我賺錢養他，交往過程中沒佔他們任何便宜，憑什麼要我養他？」、「快分手！」、「大家這麼辛苦賺錢，他是在嫌棄什麼？就是在說妳薪水很少，這種直接分」。

AA制 分手 結婚 兩性關係

延伸閱讀

這3個生肖一談戀愛就優柔寡斷 愛情總是跌跌撞撞

26歲女不滿「被長輩催婚」 過來人給建議：要考量生育計畫

AA制＝少了浪漫？過來人揭世代差異 釣出一票男網友共鳴

父搭捷運不讓座「遭老人怒嗆1句」 結局曝光全網笑翻

相關新聞

男友愛說「妳賺錢養我」 網急勸分手：他怕自己吃虧！

現在情侶之間流行AA制，兩人各自出自己的約會費用。日前有位女網友表示，她剛出社會，月薪大約5萬元，男友年紀則大她一些，薪水是7萬元，兩人原本都採用「你付一餐，我付一餐」的方式平分，但後來男友開始以幽默口吻說「妳要好好賺錢，以後要養我喔」，讓她表示「真的很煩躁」。

26歲女不滿「被長輩催婚」 過來人給建議：要考量生育計畫

適婚年齡一到，身旁有些長輩會開始「催婚」。日前有位女網友表示，她現在才26歲，就被阿姨催婚說「女生30歲左右要生小孩」，讓她無奈表示「被催交男友真的很不開心」，而媽媽則安慰她「不一定要結婚」。

AA制＝少了浪漫？過來人揭世代差異 釣出一票男網友共鳴

你和另一半交往也會採用AA制嗎？一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

當我們向上攀爬／王一訢｜我七歲姪子的靈魂拷問

第一次有關於攀爬的記憶，應該是還在讀幼稚園的時候，在舊家公寓的房間裡，嘗試攀爬燙衣板，想登上窗台看看外面的鴿子，結果摔了個狗吃屎。也許大多數人都有徒手攀爬的本能，並對於還看不見的事物存有好奇心。 【精彩語錄】：他終於奮力探出頭對我拋出靈魂拷問：「叔叔！你為什麼會想要綁著繩子去攀岩啊？」……

【9月文學相對論】騷夏×湖南蟲／創作源自生活的召喚

我是騎車洗澡澆花都會哼歌的人喔，五音不全也沒關係，這是我「放過自己」的日常保健法。都可以如入無人之境那樣唱歌了，應該就會逃過命運不幸的凝視吧？……

【塗鴉趣5-2】黃大頭／喜歡的房子畫起來！

現在滿屋這裡、那裡掛滿的街景速寫小畫，都是因為COVID-19疫情而啟動我大腦裡的某種畫畫衝動。2021年不能出門的日子，上網學了不少東西，比如隔著螢幕跟老師學跳現代舞──果然證明我真的左右不分、手眼不協調。但街景速寫，一學就黏上，自此一發不可收拾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。