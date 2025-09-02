男友愛說「妳賺錢養我」 網急勸分手：他怕自己吃虧！

現在情侶之間流行AA制，兩人各自出自己的約會費用。日前有位女網友表示，她剛出社會，月薪大約5萬元，男友年紀則大她一些，薪水是7萬元，兩人原本都採用「你付一餐，我付一餐」的方式平分，但後來男友開始以幽默口吻說「妳要好好賺錢，以後要養我喔」，讓她表示「真的很煩躁」。

一名女網友在Dcard發文表示，明明每次跟男友出門，基本上都算平等分擔，沒有特別誰佔對方便宜，但最近男友卻「有意無意」提到「妳要好好賺錢」、「以後要賺錢養我喔」，雖然男方說是開玩笑，但原PO坦言「我聽多了真的很煩躁，明明我才剛出社會，已經在努力工作，也有分擔開銷，為什麼他還要不斷強調？好像我現在的努力對他來說完全不夠，有種『我是不是隨時被嫌棄』的感覺」。

原PO表示「尤其當開玩笑重複太多次，就讓我懷疑，男友心裡是不是真的在意？」文末她疑惑問「如果另一半一直這樣說，你們會怎麼看？是我太敏感，還是他的玩笑真的踩到底線了？」

文章曝光後，許多網友勸她分手，指出「他是在試探妳，因為他賺7萬，妳賺5萬，以後結婚他會吃虧」、「分手吧，月薪才多2萬就這麼有優越感？」、「沒結婚還能換男友」、「7萬很多嗎？時不時要被酸，不如分手比較好」、「妳不會太敏感，我也不喜歡這樣」、「我也有兩任男友都要我賺錢養他，交往過程中沒佔他們任何便宜，憑什麼要我養他？」、「快分手！」、「大家這麼辛苦賺錢，他是在嫌棄什麼？就是在說妳薪水很少，這種直接分」。

