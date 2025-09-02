26歲女不滿「被長輩催婚」 過來人給建議：要考量生育計畫

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被長輩催婚，上網大吐苦水。示意圖。圖／AI生成
一名女網友被長輩催婚，上網大吐苦水。示意圖。圖／AI生成

適婚年齡一到，身旁有些長輩會開始「催婚」。日前有位女網友表示，她現在才26歲，就被阿姨催婚說「女生30歲左右要生小孩」，讓她無奈表示「被催交男友真的很不開心」，而媽媽則安慰她「不一定要結婚」。

一名女網友在PTT發文表示，她出社會後就沒談過戀愛，一方面是工作場所比較難接觸到異性，令一方面是覺得單身也很棒，原PO表示「我周遭很多朋友都跟我有類似的狀況，所以不覺得是太大的問題」。不過某次她跟媽媽朋友（某位阿姨）一起吃飯後，那位阿姨說「妳這年紀再不談戀愛，後面如果真的交男朋友，可能就會是要嫁給他了，因為已經不年輕了，沒時間交往幾年去磨合，女生30歲左右要生小孩，不然後面生育會危險」。

不過原PO不滿表示「對方是不熟的長輩，我不好嗆回去，雖然她說的是事實，但真的一直聽到被催交男友很不開心，我媽覺得對方是為我好，也替我跟阿姨說『開心就好，不強迫一定要結婚，女生如果可以獨立照顧自己就好』」。

文章曝光後，許多網友表示「只是提到而已，那個阿姨沒有在催的感覺吧」、「我反而覺得那位長輩是看得起妳，才跟妳說那些話，我從沒遇過有人跟我那樣說」、「就真的是事實啊，只是有人喜歡聽假話」、「除非妳真的確定不婚不生，否則她的建議就是中肯的」、「26歲談個戀愛，30歲左右生子差不多，如果有生子計畫，妳的時間真的不多了呀」、「其實她講的是真的，妳不想面對而已」。

也有網友安慰「有些長輩催生，只是想抱孫子，不是真的為了孩子幸福」、「不熟的長輩這樣講，有夠沒禮貌，管好自己的人生吧」、「老一輩自以為結婚生小孩就會很幸福」、「長輩的話聽聽就好了」、「主要決定要不要結婚生子的人還是妳」、「有些長輩就是想嘴而已」、「這種問題就跟問人『吃飽了沒』一樣，不用想太多」。

