AA制＝少了浪漫？過來人揭世代差異 釣出一票男網友共鳴

你和另一半交往也會採用AA制嗎？一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼AA男變多了？」為題，指出在媽媽的年代，通常都是男生主動請客，是表現誠意、照顧女生的一種方式，但現今有很多男生覺得AA才公平，認為女生也有能力賺錢，不需要一味依賴男生，但她好奇「AA是不是就代表少了浪漫，還是只是價值觀不一樣呢？」

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「這社會已經很難了，男生光自己養活自己就很棒了，不要再用全部某一方付款當作浪漫」、「爸媽的年代女生願意相夫教子、以夫為重、忍受重男輕女，於是女生給男生照顧視為理所當然，所以男生全付」、「以前的女生還要裹小腳，妳現在怎麼不裹了？一邊要求平權的同時還想吃父權紅利，誰教妳吃相這麼難看的？」、「現在台女想要男女平權，又想要享受給男生照顧、給男生養的紅利？」、「妳的結論有點怪，AA跟浪漫有什麼關係？」

此外，也有不少男網友分享自身經驗，指出「因為付出不一定有回報，以前可能還好，現在是越來越誇張，揪一個女生吃飯，她可以帶一群閨密來，吃太便宜還要被嫌」、「以前不AA，但是男女雙方付出都會是有來有往。現在不AA，是因為受過太多傷害了」、「AA男不是一天造成，只是漸漸覺醒罷了」、「以前就遇過一個把我當ATM的女人，什麼都要我出，浪費20幾萬，看我不想出錢，還不是把我一腳踢開，幫別人養老婆幹嘛」。

商品推薦