AA制＝少了浪漫？過來人揭世代差異 釣出一票男網友共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？示意圖／Ingimage
你和另一半交往也會採用AA制嗎？一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼AA男變多了？」為題，指出在媽媽的年代，通常都是男生主動請客，是表現誠意、照顧女生的一種方式，但現今有很多男生覺得AA才公平，認為女生也有能力賺錢，不需要一味依賴男生，但她好奇「AA是不是就代表少了浪漫，還是只是價值觀不一樣呢？」

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「這社會已經很難了，男生光自己養活自己就很棒了，不要再用全部某一方付款當作浪漫」、「爸媽的年代女生願意相夫教子、以夫為重、忍受重男輕女，於是女生給男生照顧視為理所當然，所以男生全付」、「以前的女生還要裹小腳，妳現在怎麼不裹了？一邊要求平權的同時還想吃父權紅利，誰教妳吃相這麼難看的？」、「現在台女想要男女平權，又想要享受給男生照顧、給男生養的紅利？」、「妳的結論有點怪，AA跟浪漫有什麼關係？」

此外，也有不少男網友分享自身經驗，指出「因為付出不一定有回報，以前可能還好，現在是越來越誇張，揪一個女生吃飯，她可以帶一群閨密來，吃太便宜還要被嫌」、「以前不AA，但是男女雙方付出都會是有來有往。現在不AA，是因為受過太多傷害了」、「AA男不是一天造成，只是漸漸覺醒罷了」、「以前就遇過一個把我當ATM的女人，什麼都要我出，浪費20幾萬，看我不想出錢，還不是把我一腳踢開，幫別人養老婆幹嘛」。

AA制 女生 平權 價值觀 重男輕女

26歲女不滿「被長輩催婚」 過來人給建議：要考量生育計畫

適婚年齡一到，身旁有些長輩會開始「催婚」。日前有位女網友表示，她現在才26歲，就被阿姨催婚說「女生30歲左右要生小孩」，讓她無奈表示「被催交男友真的很不開心」，而媽媽則安慰她「不一定要結婚」。

當我們向上攀爬／王一訢｜我七歲姪子的靈魂拷問

第一次有關於攀爬的記憶，應該是還在讀幼稚園的時候，在舊家公寓的房間裡，嘗試攀爬燙衣板，想登上窗台看看外面的鴿子，結果摔了個狗吃屎。也許大多數人都有徒手攀爬的本能，並對於還看不見的事物存有好奇心。 【精彩語錄】：他終於奮力探出頭對我拋出靈魂拷問：「叔叔！你為什麼會想要綁著繩子去攀岩啊？」……

【9月文學相對論】騷夏×湖南蟲／創作源自生活的召喚

我是騎車洗澡澆花都會哼歌的人喔，五音不全也沒關係，這是我「放過自己」的日常保健法。都可以如入無人之境那樣唱歌了，應該就會逃過命運不幸的凝視吧？……

【塗鴉趣5-2】黃大頭／喜歡的房子畫起來！

現在滿屋這裡、那裡掛滿的街景速寫小畫，都是因為COVID-19疫情而啟動我大腦裡的某種畫畫衝動。2021年不能出門的日子，上網學了不少東西，比如隔著螢幕跟老師學跳現代舞──果然證明我真的左右不分、手眼不協調。但街景速寫，一學就黏上，自此一發不可收拾。

【我的戶外日常】楊世泰／上山料理，下山吃飯

人在山裡，得用最不費力又最節制的手段，去滿足最基本的生存需求。當日常被簡化到這個程度，會讓人更懂得知足，也更珍惜純粹、質樸、不過度裝飾的生活方式。

