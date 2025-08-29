結婚40年仍AA制！媽住院爸載回診油錢也要討 女兒嘆：不是計較是什麼？

這不是計較那是什麼？一名網友分享，他的爸媽結婚40年仍嚴格奉行AA制，但就連爸爸多次載媽媽到醫院回診，事後也跟對方收油錢，讓她相當傻眼，驚呼「AA制的晚年真可怕！」。

該名網友在臉書粉專《靠北婚姻》分享，爸媽結婚40年，一直以來都是AA制，如今2人已經60歲退休，且沒有額外收入，因此讓媽媽每次跟爸爸出門都會很擔心，「妳爸都要我出錢！」。

她接著提到媽媽前陣子住院，爸爸多次載她回診，結果事後還跟她討油錢，等到保險理賠下來，媽媽還打算「補貼」爸爸的辛苦付出，讓她感嘆「AA制的晚年真可怕！這不是計較那是什麼？」。

文章曝光，網友們紛紛不敢置信，「好可怕...竟然沒離婚」、「確定是家人？」、「竟然還能把你養大，不容易啊」、「這樣的婚姻可以維持40年，好可怕啊」、「AA不是不好，但這情形簡直是離譜」、「這婚姻根本沒有愛，說難聽點，為了交配而在一起」、「乾脆坐計程車，司機還會跟你說謝謝」。

不過也有人持不同意見，「一個願打一個願挨，他們生活40多年已經有一個平衡點，不用去打擾或破壞那平衡，那會讓他們倆更累，你覺得不合理的事情，但是或許他們覺得稀鬆平常很合理」、「很多夫妻都是AA制，只要是你同意的選擇，都是好選擇」、「AA制好像也沒什麼不好，至少算清楚」。