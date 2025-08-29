快訊

結婚40年仍AA制！媽住院爸載回診油錢也要討 女兒嘆：不是計較是什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一對老夫妻因嚴格奉行AA制，引起網友熱議。示意圖/ingimage
這不是計較那是什麼？一名網友分享，他的爸媽結婚40年仍嚴格奉行AA制，但就連爸爸多次載媽媽到醫院回診，事後也跟對方收油錢，讓她相當傻眼，驚呼「AA制的晚年真可怕！」。

該名網友在臉書粉專《靠北婚姻》分享，爸媽結婚40年，一直以來都是AA制，如今2人已經60歲退休，且沒有額外收入，因此讓媽媽每次跟爸爸出門都會很擔心，「妳爸都要我出錢！」。

她接著提到媽媽前陣子住院，爸爸多次載她回診，結果事後還跟她討油錢，等到保險理賠下來，媽媽還打算「補貼」爸爸的辛苦付出，讓她感嘆「AA制的晚年真可怕！這不是計較那是什麼？」。

文章曝光，網友們紛紛不敢置信，「好可怕...竟然沒離婚」、「確定是家人？」、「竟然還能把你養大，不容易啊」、「這樣的婚姻可以維持40年，好可怕啊」、「AA不是不好，但這情形簡直是離譜」、「這婚姻根本沒有愛，說難聽點，為了交配而在一起」、「乾脆坐計程車，司機還會跟你說謝謝」。

不過也有人持不同意見，「一個願打一個願挨，他們生活40多年已經有一個平衡點，不用去打擾或破壞那平衡，那會讓他們倆更累，你覺得不合理的事情，但是或許他們覺得稀鬆平常很合理」、「很多夫妻都是AA制，只要是你同意的選擇，都是好選擇」、「AA制好像也沒什麼不好，至少算清楚」。

AA制 夫妻

七夕情人節想婚了嗎？結婚基金1/4估百萬起跳 平均目標值要這麼多

台灣年輕人不婚不生情況愈來愈嚴重，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」，問到如果目前未婚，但已有男女朋友的話...

扶弟魔！妻想出60萬讓弟「買車結婚」夫拒絕　她怒嗆網一面倒不挺

家人需要經濟支援，也要視乎個人負擔能力與事件性質。台灣1名人妻在網上「訴苦」，表示自己和丈夫收入尚算過得去，而且有足夠存款，小孩目前5歲，「即將上學，花錢的地方多」，因此理應「當省則省」。但人妻表示親弟弟計畫要結婚，未來弟媳要求有車有房，弟弟尚欠60萬新台幣才能買新車，故父母詢問她能否幫忙。丈夫聞訊反對，認為「最多只能給20萬新台幣，多了就不行」。

昨日之書／共諜案丈夫成暴力賭徒 季季的追求自由之路

採訪團隊才進屋沒多久，季季就忙不迭領我們看她掛在玄關的畫。像是早想好開場的導演，鏡頭一靠近，她即鏗鏘有力開始短講：這抽象圖形畫的是隻鳥，這是鳥頭、鳥身、鳥折疊的翅膀。「我為什麼喜歡這幅畫？因為牠翅膀可以自由折疊，這就是自由。我一生最大的追求就是自由！」宛如為自己人生下標題。

【副刊學：AI時代的文學插畫家】鄭琬融／與AI共舞：專訪插畫家阿鄉與柳佳妘

蕭羽鄉（阿鄉）與柳佳妘前後擔任過《聯合報》的社內插畫師，在報社的視覺設計中心，兩人的工作除了以手繪繪製插畫，部分也需要AI一同進行繪圖。雖然兩位皆為插畫師，對自己的定位卻不大一樣。

【慢慢讀，詩】嚴忠政／生日明快

明快的日子

