七夕情人節想婚了嗎？結婚基金1/4估百萬起跳 平均目標值要這麼多

台灣年輕人不婚不生情況愈來愈嚴重，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」，問到如果目前未婚，但已有男女朋友的話，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？調查結果顯示，平均需要72萬元，高於去年調查的69.8萬元；其中甚至有24.6%認為，要存到「百萬(含)以上」。

至於理想的另一半職業，男性上班族，不論目前未婚或已婚，對於「理想另一半(老婆)」的職業，在可複選狀況下，前五名分別有：「一般公務員」(37.1%)、「老師、教授」(35.8%)、「金融專業人員」(34.6%)，以及「行政、總務人員」(32.7%)、「房東」(28.3%)。

第六到第十名部分，則分別是：「藝人、模特兒」(24.6%)、「航空人員(空服員或機師)」(23.4%)、「網紅」(21.2%)，以及「醫護人員(醫生或護士)」(19.9%)、「業務、銷售員」(18.4%)。

女性上班族不論目前未婚或已婚，對於「理想另一半(老公)」的職業，在可複選狀況下，前五名分別是：「科技資訊工程師」(36.7%)、「房東」(35.5%)、「金融專業人員」(34%)，以及「醫護人員(醫生或護士)」(32.5%)、「網紅」(25.2%)。

至於在第六到第十名部分，則依序分別有：「老師、教授」(21.8%)、「海運從業人員」(20%)、「法務人員、律師」(18.8%)，以及「航空人員(空服員或機師)」(17.5%)、「一般公務員」(16.3%)。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，其實交友範圍，不一定侷限在辦公室，或是與公務有關的人，更別忘了，工作並非人生的全部，上班族更需要追求「生活與事業的平衡」。

楊宗斌更建議單身的上班族，想要擴展人際關係，不光是靠滑手機、上網聊天，要試著離開數位環境，或者走出戶外，像是利用休假時間，出門參加聯誼、看展覽、從事休閒運動，面對面結交新朋友。

楊宗斌也憂心表示，如果持續處於低薪化、長期「凍薪」的大環境，雖然心中建構理想另一半的形象，但實際上經濟壓力大，導致青年上班族屈服於現實面，未來可能選擇「晚婚不生」或者「不婚不生」。