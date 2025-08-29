扶弟魔！妻想出60萬讓弟「買車結婚」夫拒絕　她怒嗆網一面倒不挺

家人需要經濟支援，也要視乎個人負擔能力與事件性質。台灣1名人妻在網上「訴苦」，表示自己和丈夫收入尚算過得去，而且有足夠存款，小孩目前5歲，「即將上學，花錢的地方多」，因此理應「當省則省」。但人妻表示親弟弟計畫要結婚，未來弟媳要求有車有房，弟弟尚欠60萬新台幣才能買新車，故父母詢問她能否幫忙。丈夫聞訊反對，認為「最多只能給20萬新台幣，多了就不行」。

人妻不滿丈夫反對，重提之前公公婆婆身體欠佳，丈夫便支付60萬新台幣醫療費用，質疑為何「給他家花錢可以，支援我家就不行？」。許多網友聽到人妻的理由，紛紛留言嗆她，「買車跟看病能混為一談嗎？車不買不會死啦」、「扶弟魔應該誰都不會答應吧？誰答應誰全家一起沉淪」、「你老公是對的」。

原PO未婚懷孕 僅簡單辦婚事

原PO在facebook專頁「靠北婚姻」投稿，表示父母以前辛苦供養她讀大學，即使她打工賺學費，父母亦會反對，反而叮囑她在學校專心學習，期待她「畢業找個好工作」。原PO剛畢業就未婚懷孕，所以匆忙結婚，因丈夫家境一般，「結婚聘金、金子什麼也沒要就裸婚了，他家湊錢付頭期買了套房」。原PO表示其父母有經濟困難，故沒有提供嫁妝，僅簡單地辦完婚事。

原PO甚少給娘家錢 覺得虧欠父母

結婚後，原PO將大部份時間花在工作和孩子上，幾乎沒有回饋父母，小孩目前5歲，夫妻收入都還可以，她和丈夫月入分別是8萬多新台幣和5萬多新台幣，生活品質也過得去。

原PO指出，數年前父母老家需要翻新，但都沒有要求贊助，但她照樣匯了20萬新台幣給兩老，而之後「沒有再給過他們什麼錢」，內心一直覺得虧欠父母。

弟弟計畫結婚欠錢買新車

原PO的胞弟大學剛畢業1年，打算和女友結婚，但對方要求有車有房，父母湊錢支付首期，弟弟每月自行付貸款，而他看上一輛售價85萬新台幣的汽車，卻尚欠60萬新台幣才能買新車，父母遂致電原PO詢問能否幫忙墊支。

丈夫反對支付60萬新台幣

原PO回家後和丈夫商量，丈夫「100個不願意，說我給的太多了，最多只能給20萬新台幣，多了就不行」，又指考慮到小孩即將上學，「花錢的地方多」，加上認為原PO胞弟並非一定要現在買車，可以過2年自己付款買，如果想要車輛代步，可以買1輛二手車，質疑並非一定要購買85萬新台幣的汽車。

面對丈夫的反對，原PO氣憤不已，認為夫婦有足夠存款，「給我弟弟60萬新台幣，不會對我有很大的負擔」，2人因而發爭執。由於丈夫掌握家中經濟大權，一旦他堅決不肯出錢，原PO都沒有辦法。

原PO︰給他家花錢可以 支援我家就不行？

原PO直言，父母不像其他家長會覺得女兒讀書無用，而且體諒女婿一家，「不要他們給聘金」，近年來明知女兒一家生活變好，「也從來不主動開口找我要錢，只有實在困難才會開口，想到這些我更覺得對不起他們了」。原PO稱「實在不明白我給這筆錢有錯嗎？」，認為公公婆婆近年生病，原PO和丈夫花了60萬新台幣醫藥費，「他媽動過2次術，給他家花錢可以，支援我家就不行？」。

網友狠批人妻是「扶弟魔」

大量網友留言指人妻是「扶弟魔」、「人家是父母生病了出錢照顧，你是要拿錢給弟弟吃喝玩樂」、「剛畢業就想買車，養得起嗎？」。

延伸閱讀：

自幼生母離家！男子今欲申領亡父遺產 竟冒出不曾相見「陌生弟

親弟年老病重無法自理求扶養！4姊全拒絕爆他年輕不孝 法官這樣判

文章授權轉載自《香港01》