台積女約會脫口「分紅比你年薪高」 力積男秒遭判出局嘆：被羞辱了

第一次見面就聊薪水，氣氛瞬間急凍！一名男網友在「Dcard」分享，他透過同學介紹，和一名在台積電工作的女子相約星巴克見面，原本聊天氛圍不錯，沒想到話題一轉到「買房」和「收入」，整個氛圍突變，最後甚至被對方當場判定「不適合」，還送了兩張餐券當「分手禮」。

原PO表示，自己29歲，在力積電工作；女方則28歲，因前男友劈腿後一直單身。雙方見面前已有LINE互動，因此聊天從感情經歷、未來規劃到生活目標都頗為自然。女方提到希望找到合適對象，結婚生子，隨後便問他是否已經買房。

原PO坦言，目前薪水雖有14個月，但還沒有能力置產。沒想到對方差點笑出來，直白回應：「我分紅就比你年薪高了。」一句話瞬間把場面凍結，他也只能尷尬笑回：「台積電福利真好。」之後的對話都忘了，因他已完全「放空」，心情直落谷底。

最後，女方認真表示「我們應該不適合」，並拿出兩張原本打算之後一起使用的旭集餐券送他，算是「見面禮」。原PO則無奈感嘆，這場約會像是「被台積女羞辱」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言，「門當戶對是真理，還是你換找找台積下游如封裝廠之類的？」、「力積比台積…畢竟股價差了八倍」、「以後不要越級打怪了，只會弄到自己丟臉！」、「她直接講明也不會浪費你們彼此的時間啊，我覺得很棒」、「女生聯絡方式可以給嗎？我也想拿餐券」。

也有人分析貼文細節，既然已先用LINE聊過，對彼此的背景多少該有些了解，怎麼可能到見面才問職業薪資，質疑根本是原PO的幻想文。有網友直言在產業界高薪女性很多，不太可以說這種話，「男生個性品德才是她們在意的，覺得你故意在黑⋯」、「就只是一篇仇女仇富混和的創作文」。