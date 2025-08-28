快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

聽新聞
0:00 / 0:00

身兼2職也不夠！他月薪33K養女友被嫌「好可憐」 網友心疼：放生吧

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

近日，一名男子在臉書社團「靠北老婆」發文抱怨自己的女友，貼文內容迅速引起網友熱議。男子表示自己月薪33000元，除了支付房租、車貸、學貸、電話費及孝親費，每月大約剩下1萬多元。為了照顧女友，他幾乎把所有餘額都花在女友身上，包括吃喝玩樂，甚至假日還去工地打工賺外快，一天現領1600元，仍然努力安排與女友的約會。然而，當他因手頭緊暫時無法帶女友外出時，女友竟然冷冷地回了一句：「你怎麼這麼可憐」，讓男子心寒不已。

男子的貼文曝光後，網友紛紛留言表示不捨，「勤勞的孩子，你值得更好的！」、「這女人乾脆分一分，她不會懂你的辛苦」、「放過你自己吧，別再折磨自己了！」不少人建議男子應該結束這段感情，甚至有人直言，「就算你領5萬月薪，她還是會嫌你可憐！」

除了替男子抱屈，也有部分網友提出不同觀點，認為男子應該先提升自己。「物以類聚！想要更好的，就先提高自己的價值吧。而且在女人眼中，你是月光族，是没有未來的，即使女人不嫌棄和你在一起，但人家的父母會答應嫁給你嗎？」有網友指出，「這樣的收入不適合養人，只適合先養自己。」還有人表示，「33000哪來的勇氣養女友？分手吧！」

不少網友對男子的勤勞表示敬佩，但也心疼他過於委屈自己。「不抽煙、不喝酒、不吃檳榔，已經很節省了，卻還要被嫌可憐，真的太不公平！」、「別幫別人養老婆，先對自己好一點吧！」網友一致認為，男子應該重新審視這段感情，停止自我犧牲。

女友 月薪 約會 分手

相關新聞

台積女約會脫口「分紅比你年薪高」 力積男秒遭判出局嘆：被羞辱了

第一次見面就聊薪水，氣氛瞬間急凍！一名男網友在「Dcard」分享，他透過同學介紹，和一名在台積電工作的女子相約星巴克見面，原本聊天氛圍不錯，沒想到話題一轉到「買房」和「收入」，整個氛圍突變，最後甚至被對方當場判定「不適合」，還送了兩張餐券當「分手禮」。

身兼2職也不夠！他月薪33K養女友被嫌「好可憐」 網友心疼：放生吧

近日，一名男子在臉書社團「靠北老婆」發文抱怨自己的女友，貼文內容迅速引起網友熱議。男子表示自己月薪33000元，除了支付房租、車貸、學貸、電話費及孝親費，每月大約剩下1萬多元。為了照顧女友，他幾乎把所有餘額都花在女友身上，包括吃喝玩樂，甚至假日還去工地打工賺外快，一天現領1600元，仍然努力安排與女友的約會。然而，當他因手頭緊暫時無法帶女友外出時，女友竟然冷冷地回了一句：「你怎麼這麼可憐」，讓男子心寒不已。

被怨擺臭臉…婆婆送完餐轉頭跟兒訴苦 媳心寒：誰剖腹產完能嘻嘻哈哈

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，分享自己剖腹產後的住院經歷，並控訴婆婆的冷漠態度，引發網友熱議。原PO表示，自己在剖腹產第三天因老公工作無法請假，請婆婆到醫院幫忙，但婆婆不僅抱怨忙碌，還在短暫現身後便離開，甚至在事後向丈夫抱怨原PO擺臭臉，讓她感到心寒。

女友愛救貓、拒生小孩…想婚男要求改變反遭痛罵 眾人搖頭：放過她吧！

近日，一名男子在網路平台上分享了自己與交往三年的女友的婚姻困惑，引發網友熱烈討論。他表示，雖然女友外型亮眼、個性善良，甚至年薪也不低，但她的一些生活習慣及對婚姻的態度讓他感到不安，甚至開始懷疑是否適合共度一生。

【當代散文】周芬伶／你見過黑色鳳尾蝶嗎（上）

你曾近距離看過黑色鳳尾蝶嗎？曾經，那麼久遠的曾經，無意識用過蝴蝶標本做的杯墊、桌布、墊板，在台灣南端有段時期每個人家都有...

【剪影】丁繡慧／野菇

晨起，下了整夜的雷雨方歇，原本被澆熄的外出想望，重新被喚起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。