身兼2職也不夠！他月薪33K養女友被嫌「好可憐」 網友心疼：放生吧

近日，一名男子在臉書社團「靠北老婆」發文抱怨自己的女友，貼文內容迅速引起網友熱議。男子表示自己月薪33000元，除了支付房租、車貸、學貸、電話費及孝親費，每月大約剩下1萬多元。為了照顧女友，他幾乎把所有餘額都花在女友身上，包括吃喝玩樂，甚至假日還去工地打工賺外快，一天現領1600元，仍然努力安排與女友的約會。然而，當他因手頭緊暫時無法帶女友外出時，女友竟然冷冷地回了一句：「你怎麼這麼可憐」，讓男子心寒不已。

男子的貼文曝光後，網友紛紛留言表示不捨，「勤勞的孩子，你值得更好的！」、「這女人乾脆分一分，她不會懂你的辛苦」、「放過你自己吧，別再折磨自己了！」不少人建議男子應該結束這段感情，甚至有人直言，「就算你領5萬月薪，她還是會嫌你可憐！」

除了替男子抱屈，也有部分網友提出不同觀點，認為男子應該先提升自己。「物以類聚！想要更好的，就先提高自己的價值吧。而且在女人眼中，你是月光族，是没有未來的，即使女人不嫌棄和你在一起，但人家的父母會答應嫁給你嗎？」有網友指出，「這樣的收入不適合養人，只適合先養自己。」還有人表示，「33000哪來的勇氣養女友？分手吧！」

不少網友對男子的勤勞表示敬佩，但也心疼他過於委屈自己。「不抽煙、不喝酒、不吃檳榔，已經很節省了，卻還要被嫌可憐，真的太不公平！」、「別幫別人養老婆，先對自己好一點吧！」網友一致認為，男子應該重新審視這段感情，停止自我犧牲。