柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

被怨擺臭臉…婆婆送完餐轉頭跟兒訴苦 媳心寒：誰剖腹產完能嘻嘻哈哈

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，分享自己剖腹產後的住院經歷，並控訴婆婆的冷漠態度，引發網友熱議。原PO表示，自己在剖腹產第三天因老公工作無法請假，請婆婆到醫院幫忙，但婆婆不僅抱怨忙碌，還在短暫現身後便離開，甚至在事後向丈夫抱怨原PO擺臭臉，讓她感到心寒。

原PO提到，婆婆曾答應幫忙加熱由自己媽媽準備的補品，但事後卻因不滿原PO的態度，拒絕協助，甚至挑撥夫妻關係。她憤怒表示：「幫你們家生孩子鬼門關前走一遭，要這樣被對待！」並吐露剖腹產的痛苦心情，「誰剖腹產完還可以嘻嘻哈哈」，引來大批網友共鳴。

貼文底下吸引大量回應，不少網友表示理解原PO的委屈，但也指出婆婆並非有義務幫忙。「其實可以請看護還是月嫂，婆婆真的沒有義務」、「不願意幫忙沒關係，正如妳所說的沒義務」、「我剖腹產，生小孩是我想生，婆婆沒義務幫我做月子」。也有網友提醒原PO：「至少妳知道毒婆的嘴臉了，妳以後要提防她了」、「遇到這種愛演又愛裝的婆婆，妳要小心應對」。

雖然不少人對原PO表示支持，但也有意見認為她的態度可能也有問題，「我覺得您這種角度，好像也不太好相處…」。網友建議原PO專注於自己的月子調養：「好好享受月子中心的照顧，別理那婆婆鬼話」、「好好坐月子吧」。

