女友愛救貓、拒生小孩…想婚男要求改變反遭痛罵 眾人搖頭：放過她吧！

近日，一名男子在網路平台上分享了自己與交往三年的女友的婚姻困惑，引發網友熱烈討論。他表示，雖然女友外型亮眼、個性善良，甚至年薪也不低，但她的一些生活習慣及對婚姻的態度讓他感到不安，甚至開始懷疑是否適合共度一生。

男子透露，女友身高160公分、體重不到50公斤，長相出眾，經常在街上被陌生人搭訕，年薪約80萬。她愛小動物，平時除了養貓，還積極救助浪浪。然而，男子翻看女友的記帳後驚訝地發現，她一年花費在自己生活及購物上的金額高達40萬，另外在貓的花費上又超過20萬，存款僅有50萬左右。男子擔心女友的消費習慣可能影響未來家庭財務，於是詢問女友是否結婚後能減少救助浪浪的支出，但女友態度敷衍，僅表示「再考慮」。

此外，男子提到，女友目前仍住在家中，由家人幫忙處理生活大小事，導致她不會煮飯，也不熟悉使用洗衣機。他擔心結婚後家務將全落在自己身上，生活壓力倍增。更讓他憂心的是，女友對生育問題毫無規劃。男子表示，他希望結婚後能有孩子，但女友卻直言「不生」，理由是「沒錢、不想生」，並表示只想養貓。男子認為女友已接近30歲，應該正視生育問題，但她似乎毫無意願。

男子進一步指出，女友成長於單親家庭，他擔心單親背景可能帶來潛在性格問題。此外，女友的父親在外欠下大量債務，他害怕未來這些債務可能會影響到女友及他們的婚姻生活。在討論買房及婚禮事宜時，女友表示願意分擔房貸，但無法支付頭期款；至於婚禮，她也直言「沒錢」。當男子建議她省下化妝、購衣的開銷，以及減少救助浪浪的支出時，平日溫柔聽話的女友竟然直接指著他大罵，讓他深感錯愕。

男子自述自身條件不差：身高170公分、體重70公斤上下，年薪120萬，存款200萬，名下有車，父母願意負擔房貸頭期。他已接近40歲，非常渴望結婚生子，但面對女友的種種問題，他開始懷疑自己是否應該繼續這段關係。

貼文曝光後，社群平台上湧現大量留言，多數網友對該男子的態度持批評立場。有網友直言：「從頭到尾只看到你想要她改變來迎合你的需求，甚至帶著PUA、瞧不起的批評，真的不要結婚了，你配不上她，放過她吧！」另有網友指出：「花自己的錢打扮救貓，還要被囉哩八嗦，真的不要耽誤別人的人生。」而針對男子提到女友是單親家庭可能有性格問題的言論，也引來不少反感：「什麼叫作單親長大怕有隱性個性問題？」、「單親？單親怎樣，那你單身好了。」

此外，也有留言建議該男子重新審視自身條件與價值觀：「看起來男生自我感覺良好，配不上這位好女孩。」、「你們都很好，但三觀不合，不適合結婚。」不少人認為既然男子已經猶豫不決，那就不應勉強進入婚姻：「既然你都猶豫了，那就不要結了！到時候還要離婚多麻煩。」