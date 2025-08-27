女友各節日常要求上萬元禮物 他無奈放生：快30歲已買到負債

男女交往時，如果三觀不合，可能無法長遠走下去。日前有位網友表示，他跟女友在一起第一年非常幸福，但是到第二年後，發現女友開始變得很物質，常常許願要名牌包、上高級餐廳，讓他每個月領到的薪水都花三分之二在女友身上，無奈地感嘆「我還因為自己過不下去，跑去貸款背了債」。

一名男網友在Dcard發文表示，他跟女友在交友軟體認識，兩人一開始三觀都很合，共同話題很多，但交往第二年後，發現女友變得非常物質，常常要求名牌禮物、昂貴約會，遇到生日、紀念日、情人節、聖誕節這些節日都不能疏忽，禮物清單都是上萬元的名牌包、鞋、手機、筆電等等，平常約會也會訂幾千元的高級餐廳，還喜歡旅行，絕對不搭廉價航空，也不住平價飯店，因此常常女方一身名牌出國，他則是全套平價平牌。

原PO表示，「我每個月領到的薪水，有2/3都花在女友身上，剩下的就是我的吃飯錢跟房租，導致我孝親費常常給不出來，更不用說存款，還刷爆好幾次信用卡，後來因為自己過不下去，跑去貸款背債」。文末他表示，「我真的受不了了，跟她提了分手，我覺得我都要30歲了，一點存款都沒有，甚至負債，想追回被耽誤的人生，開始存錢，也要給孝親費，好好照顧爸媽」。

文章曝光後，許多網友安慰他，「你真的是純愛戰士，一定是很愛女友，才會付出那麼多」、「女方第2年就露出本性了…」、「兄弟，戀愛腦一次就夠了」、「恭喜你成功找回你的未來」、「恭喜你至少解脫，放生後最爽的是看戶頭餘額增加」。