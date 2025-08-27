媽媽收到親友贈的不合適玩具、零食 網建議1方法解決：不會得罪人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友猶豫該怎麼婉拒親友贈送給女兒的「不合適玩具、食物」。示意圖／Ingimage
一名女網友猶豫該怎麼婉拒親友贈送給女兒的「不合適玩具、食物」。示意圖／Ingimage

父母在帶孩子時，常常會收到親友送的贈禮，像是玩具、小朋友的食品等，但若數量過多，可能會造成家長的困擾。日前有位女網友表示，她的小姑、小嬸都很熱心，常常送食品跟玩具給她不到一歲的女兒，但食物的成分有時候太過複雜，玩具又有些是中國大陸製，讓她無奈表示，「要怎麼處理，又不要傷害到別人的感情？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小姑跟小嬸很熱情，常常好意送一些花俏的食物，但她一看成份表就很傻眼，因為平常喜歡給女兒吃成分單純、信任的品牌食物，因此親友送的食品讓她不敢給寶寶吃；至於親友送的玩具，因為女兒目前會把物品放嘴巴咬，所以原PO會格外注意，都選擇有安全認證的大品牌，但小姑她們總是送99元大賣場或是中國大陸製的玩具，讓她不敢給女兒玩。

原PO上網求解，「請問大家有沒有遇過這種狀況，你們會怎麼處理這種『不想收，又怕傷人』的送禮情況？有什麼兩全其美的方法嗎？連老公都不太理解我為什麼這麼挑。要怎麼做能夠保護小孩，又不讓長輩跟親戚覺得我很難相處？尤其是怎麼讓老公站在我這邊」。

文章曝光後，多數人認為可以轉贈出去，「收下，然後適合的留下，不適合的轉贈」、「玩具可以送人」、「我婆婆很喜歡買那種不適合的玩具，基於禮貌我都會收下，再把不適合小孩玩的趁先生不在時丟掉」、「抱著感恩的心收下，小孩有人疼是很棒的，吃的就大人吃，玩具不適合的送人」、「直接轉送人就好」、「收下後轉賣或捐出去」。

但也有網友大讚小姑、小嬸很疼孩子，「妳的小姑、小嬸其實對妳孩子很不錯，買東西都會想到妳女兒」」、「妳親友不錯了，我婆家都送二手的，洗發白的鞋子、不知道有沒有穿過的內褲、發黃的衣服都一直送」。

嬰兒 育兒

父母在帶孩子時，常常會收到親友送的贈禮，像是玩具、小朋友的食品等，但若數量過多，可能會造成家長的困擾。日前有位女網友表示,她的小姑、小嬸都很熱心，常常送食品跟玩具給她不到一歲的女兒，但食物的成分有時候太過複雜，玩具又有些是中國大陸製，讓她無奈表示，「要怎麼處理，又不要傷害到別人的感情？」

