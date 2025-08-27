快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

想追有女友的男同事 她理直氣壯「錯在哪？」反挨轟：自私

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想追有女友的男同事，被許多人批評「很自私」。示意圖／ingimage
一名女網友想追有女友的男同事，被許多人批評「很自私」。示意圖／ingimage

每個人在愛情中有不同的價值觀，但若成為他人的第三者，恐怕會影響社會觀感。日前有位女網友發文表示，自己在職場上認識一位「有女友」的男同事，她漸漸愛上對方，並直言「我知道他有女友，但我就不能喜歡他嗎？我到底錯在哪？為什麼這麼多人喜歡把我當成壞人？不被愛的才是第三者」。文章曝光後，許多網友批評，「真的是毀三觀的言論」。

原PO在Dcard發文表示，她和這位男同事兩人年紀相近，有共同話題，穿搭風格也相似，而且在公司安排出差時，對方會很貼心地在機場幫她搬行李，吃飯時兩人也都能聊得很開心，讓原PO不禁坦言，「我知道他有女友，但我就不能喜歡他嗎？同事下班本來就可以一起去車站，或者去店家逛逛，甚至是一起買晚餐的食材啊！誰說同事不能當朋友，不能分享音樂、有趣的影片？」

她補充說明，「我的長相，周遭的人說是PR95，IG粉絲數有1000人左右，年齡才24歲，而且我也很善良，條件明明就不輸人，以前跟我告白的男生也很多，但出社會後，我認識這個男生，我就喜歡上他了，到底錯在哪？為什麼這麼多人總是把我當成壞的那一方？俗話說『不被愛的才是第三者』，說不定這個男生現在才遇到命中註定的那個人，雙方沒必要浪費時間吧？」

文末原PO表示，「每天都會猜，這個男生是不是跟女友在吃飯、親密互動，我也好想跟他在一起，但只能每天幻想，希望自己也有那個身份權利，可以要求他陪伴我。為什麼主動追有女友的男生，就會被叫做『綠茶』？」

不過文章曝光後，網友一面倒批評她，「善良的人才不會去打擾別人的幸福，妳只是自私而已」、「等妳追到他後，有個女生也這樣靠近妳男友，妳也用同套說詞吧」、「拜託妳不要侮辱善良這個詞語，妳不配」、「有這種想法就不對囉，妳這種行為就是愛自己比較多」、「如果妳真的那麼好，為什麼現在那男的只把妳當同事？」

愛情 小三 外遇

延伸閱讀

要買iPhone 17 Pro還是iPhone 17 Air？5優勢比較 它卻變「最尷尬」機型

「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

AI不是萬能！ChatGPT一句話讓她少吃胃藥 醫：治療恐全白做

「三生肖」人生先苦后甜！早年打拚、晚年有後福、不為錢發愁

相關新聞

想追有女友的男同事 她理直氣壯「錯在哪？」反挨轟：自私

每個人在愛情中有不同的價值觀，但若成為他人的第三者，恐怕會影響社會觀感。日前有位女網友發文表示，她在工作認識一位「有女友」的男同事，她漸漸愛上對方，並直言「我知道他有女友，但我就不能喜歡他嗎？我到底錯在哪？為什麼這麼多人喜歡把我當成壞人？不被愛的才是第三者」。文章曝光後，許多網友批評「真的是毀三觀的言論」。

公婆提20人家族旅遊！百萬年收夫妻想出旅費婉拒 得知1事更切心：一定玩不開心

家庭旅遊需要做好規劃才能避免產生出遊不愉快的狀況。

以為他還愛我！分手10年前任始終單身 女一問結局神反轉

一段關係的結束，不一定代表情感的終止。有人說，男女之間沒有純友誼，但也有人用自身的故事證明了例外。有一名女性在高中時的一場辯論比賽中認識了她的男朋友，雖然後來因為大學就讀不同學校、地緣因素而分手，但兩人仍保持聯絡。男生至今都沒有再交過女友，一問之下，結局超反轉，也讓不少網友驚訝不已。

錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

8月29日就是七夕情人節，一名女網友近日在Dcard上自曝尋覓到真愛的過程相當神奇，因與現任男友是藉由錢櫃電梯輾轉結緣，讓當時拜月老僅一周的她覺得相當不可思議，也透露自己明年將成新娘，與男友步入禮堂的完美結局。

不是性病！情侶口交後嘴唇口腔下體驚現小黃點 醫生揭是這症狀

情侶性交後身體出現異常，總會擔心患上性行為相關疾病，應該及早求醫解謎思。台灣1名醫生表示，有1名26歲男病人和其女友前來求醫，表示最近曾經口交，其後男生「嘴唇出現了一顆一顆的東西，口腔裡面兩邊也有」，他們的下體亦有類似情況，擔心是否感染性病。

【專家解析】諶淑婷／我兒子不是男生也不是女生，他是他：一個媽媽的性平教養練習

兒子三歲那年，站在我面前，穿著央求過後才得到的一件連身紗裙，理直氣壯地說：「我不是男生，也不是女生，我就是我。」那一刻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。