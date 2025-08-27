想追有女友的男同事 她理直氣壯「錯在哪？」反挨轟：自私

每個人在愛情中有不同的價值觀，但若成為他人的第三者，恐怕會影響社會觀感。日前有位女網友發文表示，自己在職場上認識一位「有女友」的男同事，她漸漸愛上對方，並直言「我知道他有女友，但我就不能喜歡他嗎？我到底錯在哪？為什麼這麼多人喜歡把我當成壞人？不被愛的才是第三者」。文章曝光後，許多網友批評，「真的是毀三觀的言論」。

原PO在Dcard發文表示，她和這位男同事兩人年紀相近，有共同話題，穿搭風格也相似，而且在公司安排出差時，對方會很貼心地在機場幫她搬行李，吃飯時兩人也都能聊得很開心，讓原PO不禁坦言，「我知道他有女友，但我就不能喜歡他嗎？同事下班本來就可以一起去車站，或者去店家逛逛，甚至是一起買晚餐的食材啊！誰說同事不能當朋友，不能分享音樂、有趣的影片？」

她補充說明，「我的長相，周遭的人說是PR95，IG粉絲數有1000人左右，年齡才24歲，而且我也很善良，條件明明就不輸人，以前跟我告白的男生也很多，但出社會後，我認識這個男生，我就喜歡上他了，到底錯在哪？為什麼這麼多人總是把我當成壞的那一方？俗話說『不被愛的才是第三者』，說不定這個男生現在才遇到命中註定的那個人，雙方沒必要浪費時間吧？」

文末原PO表示，「每天都會猜，這個男生是不是跟女友在吃飯、親密互動，我也好想跟他在一起，但只能每天幻想，希望自己也有那個身份權利，可以要求他陪伴我。為什麼主動追有女友的男生，就會被叫做『綠茶』？」

不過文章曝光後，網友一面倒批評她，「善良的人才不會去打擾別人的幸福，妳只是自私而已」、「等妳追到他後，有個女生也這樣靠近妳男友，妳也用同套說詞吧」、「拜託妳不要侮辱善良這個詞語，妳不配」、「有這種想法就不對囉，妳這種行為就是愛自己比較多」、「如果妳真的那麼好，為什麼現在那男的只把妳當同事？」