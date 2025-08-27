公婆提20人家族旅遊！百萬年收夫妻想出旅費婉拒 得知1事更切心：一定玩不開心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有人妻表示，公婆上個月提到家族旅遊的事，希望他們夫妻能安排一次三代同堂共20人的家族旅遊。示意圖／ingimage
家庭旅遊需要做好規劃才能避免產生出遊不愉快的狀況。一名人妻表示，公婆上個月提到家族旅遊的事，希望他們夫妻能安排一次三代同堂共20人的家族旅遊。他們本想拒絕於是打算幫忙出公婆的旅遊費，沒想到後來發現小叔一家的旅遊費竟是公婆出的，令他們相當傻眼。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，公婆上個月特地去她家要討論家族旅遊的事情，婆婆表示常看她朋友三代同堂出國旅遊，玩得很開心，於是希望他們安排一次只有「自己人的旅行」，包含小叔小姑一家和丈夫2個姑姑一家，總共20人。

原po本身不喜歡太多人一起出遊，對這個突如其來的要求除了錯愕外，想拒絕也想不到理由，於是她丈夫打算幫公婆出錢。她跟丈夫都從基層做起，現在年收入百萬以上，小叔一家經濟拮据，她本以為團費可能無法負擔，沒想到後來才知道是他們幫公婆出錢，公婆則是幫小叔一家5口出旅遊費。

公婆曾經幫小叔出房子頭期款並繳房貸，當時他們就假裝不知情，沒想到連旅遊也是公婆幫忙，令她不禁直呼，「真的好想拒絕啊，我一定玩得不開心」。

網友紛紛表示，「直接說不喜歡很多人一起出遊，只贊助公婆，祝他們旅遊愉快」、「月入百萬？那就出了吧…錢可以處理的，都不是問題」、「有一就有二，先生代表參加就好，挖你們的錢寵小叔ㄧ家五口還真會算」、「直接拒絕啊，安排張羅一切，等下又被嫌，吃力不討好...」、「公婆出他們的，他自己的錢他爽就好，請公婆也出自己的，你們包個紅包贊助就好，紅包是你們的心意」。

有網友建議，「直接找旅行社處理就好啦，20人耶，自由行要怎麼排也太可怕了」、「直覺報團體，誰去誰付錢」、「感覺是被婆婆設計了⋯！要嘛，這次當不知道沒有下次，不然就說臨時有事取消」、「以退為進…只規劃超貴的行程，越貴越好」。

有網友則認為，「就去這麼一次吧！若老公出錢而沒要妳出錢，妳也就當不知道吧！真無法釋懷，下次就不去囉！」、「公婆也有年紀，不要讓老人家甚至有一天是妳老公有遺憾，錢的問題由老公去問公婆，要豪華團還是小資團，然後再來安排行程，但需事先言明，大家各有家庭，你們是不會負擔其他家族成員，至於公婆要怎麼去資助他們，那是他們的自由」。

