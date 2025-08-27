以為他還愛我！分手10年前任始終單身 女一問結局神反轉

一段關係的結束，不一定代表情感的終止。有人說，男女之間沒有純友誼，但也有人用自身的故事證明了例外。有一名女性在高中時的一場辯論比賽中認識了她的男朋友，雖然後來因為大學就讀不同學校、地緣因素而分手，但兩人仍保持聯絡。男生至今都沒有再交過女友，一問之下，結局超反轉，也讓不少網友驚訝不已。

蘇家宏律師在臉書發文指出，他的朋友曾很肯定地告訴他，男女之間絕對有純友誼。這位朋友表示，她在高中一場辯論比賽中認識了當時的男朋友，當時辯論題目是「我國普通刑法應廢除死刑」，雖然議題嚴肅，兩人卻在唇槍舌戰中擦出了火花。

不過這段戀情並未持續太久。兩人考上不同的大學，因為距離漸行漸遠而分手，卻仍保有無話不談的情誼。不論是開心的事、難過的事，或人生難以抉擇的時刻，兩人都會透過見面或電話分享彼此的生活與心情。

女生時常分享自己在感情上的困擾，然而男生十多年來從未提及自己的感情生活。直到女生三十歲生日那天，她忍不住問：「你這十多年來都沒有交女朋友嗎？」男生聽後低下頭，不敢直視她的眼睛，緩緩地說：「妳是我第一個女朋友，也是我最後一個女朋友。」

女生聽完心中萬馬奔騰，感到滿滿悸動，原來男生這麼多年來始終愛著她，自己竟然毫無察覺。沒想到男生接著說出驚人一句：「其實，跟妳分手之後⋯⋯我發現，我喜歡的是男生。」女生笑著回答：「原來如此，那我們就做一輩子的好朋友吧。」

不少網友看完也紛紛留言：「好大的轉折」、「很多夫妻走到最後都證明了『男女真的有純友誼』」、「本來以為是深情男友，沒想到另有隱情」、「還好有講清楚」、「蘇律師這神反轉太強」、「看到一半還在醞釀怎麼反駁，看到最後⋯嗯，我可以接受」。