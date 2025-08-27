錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

8月29日就是七夕情人節，一名女網友近日在Dcard自曝尋覓到真愛的神奇過程，她與現任男友是藉由電梯結緣，讓當時剛拜完月老的她覺得相當不可思議，也透露自己明年將成新娘，與男友步入禮堂的完美結局。

女網友表示，在遇見男友前，還曾經寫過月老沒用的文章，如今她卻在記錄與男友的3周年。回想起當時遇見男友的過程，仍覺得十分神奇。

女網友說，自己在3年前去了一趟台北市的霞海城隍廟拜月老，沒想到在一個禮拜內真的遇見真愛。當時她與友人因為喝醉在錢櫃KTV的電梯內搭訕一名陌生人，隨後該名陌生人帶著一名男子到包廂內，當下互加聯絡方式。原以為這樣的酒局應不會有下文，因為自己不是主動的人，結果隔日那名男子主動找她約會，想多認識彼此，兩人也因此交往。

原PO剛開始與友人都覺得這樣的電梯結識過程十分荒唐，且令人擔憂，因為誰會在錢櫃電梯裡跟陌生人認識，然後還真的談起戀愛？也坦言過去的戀愛經驗是屬於比較小心翼翼的類型，但這次的奇遇卻讓她開始相信，也許世界上真有一拍即合的人。於是她特地發文感謝月老，在與男友交往1周年時即到廟裡還願，也謝謝當時自己的那股勇氣。

原PO還透露與男友的交往模式，由於兩人都十分喜愛日本料理和鐵板燒，因此他們以輪流互請的方式約會。男友也讓她體認到愛情不一定要轟轟烈烈才動人，有人穩穩地陪你吃完一頓飯、笑一個晚上，在生活中讓你覺得自己很幸運，這樣其實就夠了。

網友見文後紛紛驚呼：「電梯之戀是什麼偶像劇情節啦！」、「拜託要給我一直幸福下去」、「超勇敢耶！在電梯認識人，可以走到婚姻也真的是太幸運」，不少人也分享身旁真的有人在拜月老後就遇見真愛，還有網友透露：「拜月老時看到有人還拿起手機的記事本出來念，很猛！」