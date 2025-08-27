快訊

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露拜完月老後，在錢櫃電梯內輾轉遇見真愛的奇遇。此為示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
一名女網友透露拜完月老後，在錢櫃電梯內輾轉遇見真愛的奇遇。此為示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

8月29日就是七夕情人節，一名女網友近日在Dcard自曝尋覓到真愛的神奇過程，她與現任男友是藉由電梯結緣，讓當時剛拜完月老的她覺得相當不可思議，也透露自己明年將成新娘，與男友步入禮堂的完美結局。

女網友表示，在遇見男友前，還曾經寫過月老沒用的文章，如今她卻在記錄與男友的3周年。回想起當時遇見男友的過程，仍覺得十分神奇。

女網友說，自己在3年前去了一趟台北市的霞海城隍廟拜月老，沒想到在一個禮拜內真的遇見真愛。當時她與友人因為喝醉在錢櫃KTV的電梯內搭訕一名陌生人，隨後該名陌生人帶著一名男子到包廂內，當下互加聯絡方式。原以為這樣的酒局應不會有下文，因為自己不是主動的人，結果隔日那名男子主動找她約會，想多認識彼此，兩人也因此交往。

原PO剛開始與友人都覺得這樣的電梯結識過程十分荒唐，且令人擔憂，因為誰會在錢櫃電梯裡跟陌生人認識，然後還真的談起戀愛？也坦言過去的戀愛經驗是屬於比較小心翼翼的類型，但這次的奇遇卻讓她開始相信，也許世界上真有一拍即合的人。於是她特地發文感謝月老，在與男友交往1周年時即到廟裡還願，也謝謝當時自己的那股勇氣。

原PO還透露與男友的交往模式，由於兩人都十分喜愛日本料理和鐵板燒，因此他們以輪流互請的方式約會。男友也讓她體認到愛情不一定要轟轟烈烈才動人，有人穩穩地陪你吃完一頓飯、笑一個晚上，在生活中讓你覺得自己很幸運，這樣其實就夠了。

網友見文後紛紛驚呼：「電梯之戀是什麼偶像劇情節啦！」、「拜託要給我一直幸福下去」、「超勇敢耶！在電梯認識人，可以走到婚姻也真的是太幸運」，不少人也分享身旁真的有人在拜月老後就遇見真愛，還有網友透露：「拜月老時看到有人還拿起手機的記事本出來念，很猛！」

七夕 月老 錢櫃 電梯 情人節 霞海城隍廟

延伸閱讀

她快奔四想婚「列10條件」盼男友努力 網酸：乖乖當剩女吧

交往總是吵架？人夫自爆「男生使用說明書」穩定感情 一票女網友有共鳴

不好吃還要扣錢！公婆喊出4萬要媳婦日煮兩餐 網細算：活在50年前？

養孩子要花多少錢？ 他霸氣喊：不富養想生4寶

相關新聞

錢櫃電梯上演「真愛奇緣」 準新娘曝超靈驗月老廟：才拜完1周

8月29日就是七夕情人節，一名女網友近日在Dcard上自曝尋覓到真愛的過程相當神奇，因與現任男友是藉由錢櫃電梯輾轉結緣，讓當時拜月老僅一周的她覺得相當不可思議，也透露自己明年將成新娘，與男友步入禮堂的完美結局。

不是性病！情侶口交後嘴唇口腔下體驚現小黃點 醫生揭是這症狀

情侶性交後身體出現異常，總會擔心患上性行為相關疾病，應該及早求醫解謎思。台灣1名醫生表示，有1名26歲男病人和其女友前來求醫，表示最近曾經口交，其後男生「嘴唇出現了一顆一顆的東西，口腔裡面兩邊也有」，他們的下體亦有類似情況，擔心是否感染性病。

以為他還愛我！分手10年前任始終單身 女一問結局神反轉

一段關係的結束，不一定代表情感的終止。有人說，男女之間沒有純友誼，但也有人用自身的故事證明了例外。有一名女性在高中時的一場辯論比賽中認識了她的男朋友，雖然後來因為大學就讀不同學校、地緣因素而分手，但兩人仍保持聯絡。男生至今都沒有再交過女友，一問之下，結局超反轉，也讓不少網友驚訝不已。

【專家解析】諶淑婷／我兒子不是男生也不是女生，他是他：一個媽媽的性平教養練習

兒子三歲那年，站在我面前，穿著央求過後才得到的一件連身紗裙，理直氣壯地說：「我不是男生，也不是女生，我就是我。」那一刻，...

【教養難題】柏芮／到底是男，還是女

孫子從小眉清目秀，剛出娘胎，媳婦便讚嘆：「我怎麼生了一個這麼漂亮的兒子！」是的，帶他出門玩總會被別人稱讚，讓我們臉上有光...

【當代散文】鄭麗卿／一窗鳥事

斑鳩更優雅了，歪著頭看我，走一步，又轉頭看看我，若非突然有個什麼大動作，牠仍舊安然踱步。我呢自我感覺良好，以為牠們認得我了……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。