交往總是吵架？人夫自爆「男生使用說明書」穩定感情 一票女網友有共鳴

你和另一半相處時，會常吵架嗎？一名男網友透露和老婆剛交往時，常被抱怨「很木頭」，直到某天老婆發現一部叫「男生的使用說明書」影片，之後常給出明確的指令，兩人的感情也因此順利長跑10年，最後結婚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「男生就是要輸入指令」為題，指出自己和老婆在一起10年，感情穩定也培養出一定的默契，但在一開始時，老婆常抱怨他「不懂她想要的、不說她想聽的、不做她想做的」，直到某天對方開始用「明確指令」要求他做事情，兩人的感情才越來越穩定。

原PO進一步指出，像是老婆以前下班會說「你想來載我嗎？」，後來改成「今天來載我，麻煩8點前到！」，雖然聽起來有點不爽，但他還是會完成任務。他更舉例，「今天一起去吃某知名拉麵，吃完後陪我去趟寶雅」、「家裡的A牌洗衣精沒了，還有B牌衛生紙記得買」、「想去日本，預計12月底，要去的景點有A／B／C」、「以後睡前都要說一句我愛妳，然後抱著睡覺」等，都是老婆下達明確指令後，只要判斷合理、可行，自己就會完成任務，而不用去猜想老婆要什麼。

貼文一出後，多數女網友都非常贊同，「認同認同，目前也是這樣使用男友的」、「笑死，好像很多男生真的是這樣？」、「非常真實…基本上就是說什麼都會聽都會做，但他自己永遠想不到」、「認同到不行，我老公也是要下指令」、「超級認同，我老公也是這樣，一個口令一個動作，我把他當高級機器人」。

不過，也有部分網友持相反意見，「這跟養兒子有什麼差別？真正對另一半上心的人，會主動去發現有什麼可以做的」、「我就不信男生在職場上也是這副德性？在職場上很會各種鬥爭，積極爭表現，面對另一半就隨便了？」、「有夠麻煩，我會選擇聽得懂的男生」。