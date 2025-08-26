快訊

她快奔四想婚「列10條件」盼男友努力 網酸：乖乖當剩女吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名即將步入40歲的女網友想結婚，在心裡列了10條件盼男友努力。示意圖／ingimage
一名即將步入40歲的女網友，近日在臉書粉專「靠北婚姻」發文，透露自己與男友討論婚事時，心中訂下「十大條件」，希望男友朝這個方向努力，但不確定這樣的要求是否過於嚴苛，因此向網友徵求意見，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO表示，這些條件並非硬性規定，而是希望未來另一半能努力朝這個方向前進，她列出的十項條件包括：

1.年收入百萬元起

2.不抽菸不喝酒

3.對雙方父母皆須孝順

4.不沉迷高消費嗜好，所有花費需共同商議

5.上班以外的時間，都會待在家中分擔家事

6.能獨立不當媽寶、不當公主

7.不花心，手機密碼等私人資訊能讓老婆隨時查看

8.婚後老婆能在家且不上班，掌管家庭全部財務

9.婚後不再與「狐朋狗友」來往

10.保持整潔的外貌

她坦言，這些想法尚未告訴男友，但擔心自己是否「要求過高」。貼文曝光後，引發網友熱議，有人直言「都說自己快奔四了，找對象還想著不用上班，我都懷疑到底是在找看護養老，還是在找高富帥」、「這10點真的讓人看不懂~妳在婚姻中有什麼功能？」、「建議：不婚不生，快樂一生！」、「奔40了條件還一堆，妳還是乖乖當剩女吧」、「要不妳先問問自己妳辦得到嗎？」、「那預祝妳快樂地奔五」。

有網友分析表示，「認真說，2和10沒問題，其他的，呵」、「如果沒生小孩 我是不是可以懷疑第8點就是想耍廢」、「妳這樣要求，妳男友大概有更好選擇，就是分手去找年輕的」、「有這條件當然找2字頭的」。也有少數聲音支持原PO，「還行，不離譜」、「我覺得還好欸，不算嚴苛，但看緣分」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

