養孩子要花多少錢？ 他霸氣喊：不富養想生4寶

許多夫妻在結婚前後，會明確規劃育兒的費用，並查找政府的育兒津貼。日前有位網友表示，他希望生4個孩子，打算讓一個孩子每月有3萬元的養育費，原PO拋問網友「養孩子到底要抓多少預算？」

一名網友在PTT發文表示，他目前在做財務規劃，打算跟另一半生下4個孩子，回想起他們夫妻倆小時候的成長經驗，都沒有上補習班，只有上兒童美語而已，才藝的話有補鋼琴、小提琴、長笛跟舞蹈，這樣小時候他們的每月開支，應該不到1萬元。

因此原PO計算，想養4個孩子，每個孩子預算估3萬，一個月共花12萬育兒費，費用包含了保險、家教、才藝、旅遊、手機費跟偶爾慶祝的費用。他表示「我覺得這樣很夠了，未來小孩想要出國讀書，也要自己爭氣拿獎學金，我沒有打算富養孩子，讓他們每年出國、給小孩拿iPhone，想讓他們過一般小康的物質生活就好，父母小時候怎麼過，就讓孩子也差不多過」。

對此，有許多網友回應「4個！請收下我的Respect!!!（欽佩）」、「你們很多嬰兒用品買一次就可以重複使用，煮飯也可以一次煮六人份，好像效率也挺高」、「前三年通常是最辛苦的，精神熬過比較重要」、「4個太強了，幫你拍手，請好好教養孩子」、「以現在物價來說，基本上就是平均每個月2萬養孩子，再看要唸全美補習班、私校、出國或才藝等等費用」、「我有精算過，目前我家有2個小學生，一年學費、才藝費跟安親費是35萬元」。

但也有人建議「為什麼不生2個，一個孩子給6萬元養育經費呢？重質不重量吧」、「生4個至少月收入要有20萬才夠」、「你也要算上房子的錢，以及那麼多小孩，有緊急狀況，或是全家一起感冒之類的，要怎麼做？這比養寵物多3-5倍的費用」。

原PO則回應補充「月收20萬不太夠，這樣應該是月光，會存不了錢，家庭年收入要400萬比較穩，我繼續穩定工作有機會碰到。我也養了4隻貓，總費用一個月3000-4000元。4個小孩是太太想要生的，她連名字都想好了，不過順其自然，有孩子就有沒有也不強求」。