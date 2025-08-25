快訊

研究證實：愛情起跑線是足夠的麵包！年輕人怕約會變成省錢任務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
研究發現，經濟實力正深刻影響人們是否敢踏出戀愛的第一步。示意圖。美聯社
研究發現，經濟實力正深刻影響人們是否敢踏出戀愛的第一步。示意圖。美聯社

戀愛必須先「賺足麵包」才能起步？最新研究發現，經濟安全感已經成為現代人踏入親密關係的隱形門檻。

《婚姻與家庭期刊》上月刊出一項追蹤了數百名25至35歲美國青年的跨國研究，發現收入較高的單身族群比較可能覺得自己準備好要戀愛，實際在半年內找到伴侶發展穩定關係的機率也更高。德國大型資料庫的對照研究也證實此一趨勢。

現年37歲、舊金山建築設計師羅布勒斯正是典型案例：儘管年薪超過10萬美元，他仍然因難以負擔約會開銷而暫停尋覓伴侶，「與其讓每次約會變成省錢任務，不如先穩住財務基礎」。

金錢在愛情裡的重要性不容否認。現居紐約長島的年輕記者馬拉西娜曾與來自倫敦、沒有收入的物理系學生交往。她經常負擔兩人約會的大部分費用，例如為麥迪遜廣場花園的演唱會和百老匯表演埋單。這段關係最終因為經濟差距所引發的不滿而劃下句點。

多倫多大學學者麥唐諾解析，在零工經濟盛行的時代，人們對於明天的麵包在哪裡普遍感到焦慮。這種不安往往轉化對戀愛卻步，以及對承諾猶豫不決。

專家總結，愛情雖無價，但「經濟穩定」在現代社會已成為發展戀愛關係的前提。研究未進一步追蹤關係能否長久，也沒調查最終是否走向婚姻。

戀愛 親密關係

