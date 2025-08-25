不好吃還要扣錢！公婆喊出4萬要媳婦日煮兩餐 網細算：活在50年前？

結婚後婆媳之間如果不能理性溝通，容易發生爭吵。一名女網友發文，稱公婆希望她別去上班，願意每月給4萬一天煮兩餐，先生的工資還要上繳，先生聽到後馬上拒絕，原PO也表示要搬家。對此，不少網友細算金額，直言：「以為活在50年前的物價嗎？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示公婆突然要開家庭會議，並提議原PO不要上班了，表明一個月會給4萬，要她煮一家8口的午、晚餐，包括他們一家5口的日常開銷，但是老公的工資要上交。

原PO透露，老公聽聞後認為太誇張了，4萬元根本遠遠不夠，結果公婆又提議要給5萬，但煮得不好吃要「扣錢」。此話一出，原PO立刻表明要搬出去住了，薪水的事情他們各自處理就好。

此文一出，不少網友計算金額，發現4萬真的太少，「5+8=13人，2餐*30天=60餐，50000/60=833/餐，833/13人=64，只能吃泡麵」、「這個年代的餛飩麵一碗8塊錢嗎」、「4萬是20年前的價錢」、「一個月4萬，還要養公婆，以為活在50年前的物價嗎」、「至少要給10萬吧」。

也有網友指責公婆的行為，「就是一堆婆家把媳婦當傭人，說好聽4萬是工資，一家8口吃飯，一個月根本4萬不夠吧，還一天2餐，還要倒貼」、「公婆在講什麼啊，以為還是一個人養活全家的年代嗎」、「妳婆婆好像以為大家是笨蛋，老公工資上繳再給妳4萬，不就是用老公的錢付妳薪水嗎？還真的是如意算盤」、「好恐怖，好險老公站在老婆這邊」。