快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

重啟核三公投日！高雄驚傳跳電 投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

出門約會「不想搭捷運」被說是公主！網點關鍵：沒資格抱怨

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？示意圖，本報系資料照片
一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？示意圖，本報系資料照片

出門約會時，你會搭乘大眾運輸工具還是自行開車、騎車呢？一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「約會都要大眾運輸」為題，指出另一半如果沒汽車、沒機車，只要出門就得要搭大眾運輸工具，她坦言自己不喜歡跟大家擠捷運，但不接受就被貼上公主標籤，讓她很困擾。

貼文一出後，不少女網友都表示「機車跟大眾運輸，我雙手贊成大眾運輸，機車跟漂亮只能擇一」、「我就超愛大眾運輸，騎車的話還要風吹日曬雨淋」、「可以接受啊，反正我又沒汽車，沒資格要求對方要有汽車，騎車很曬而且不方便穿裙子」、我可以接受大眾運輸耶，我很常跟老公一起搭捷運去台北逛展或購物，或是搭高鐵去台南吃吃喝喝，我捨不得讓他辛苦開車，可惜我也不會開」。

此外，也有部分網友回應「如果妳也沒交通工具，就沒什麼資格抱怨」、「那妳為什麼不自備交通工具？」、「如果自己有機車跟汽車，就不會被當公主，也不用擠大眾運輸了」、「兩個都沒有私人運具就大眾運輸啊，跟學生時代一樣。如果妳不想搭，妳應該自己去生出汽機車，而不是要求對方有汽機車」、「妳有能力養車嗎？可以就買一台，不行那為什麼別人就要可以？」、「公主就算了還不准人家說」。

約會 捷運 女生 另一半 大眾運輸

延伸閱讀

外人超羨慕！竹科小孩有多幸福？工程師爸媽親揭背後現實

男友呼喚服務生方式太無禮！她屢勸不聽 餐飲員工點頭：叫狗嗎？

男人1部位汗水可助女性放鬆 釣出一票女網友共鳴：超級愛

男友「每月給10萬」要她當全職媽 年薪300萬女嘆：只能分手？

相關新聞

女友開口「匯100萬才安心嫁」！婆婆憂兒子被詐騙 網揭暗黑真相

你有遇過愛情詐騙嗎？一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出門約會「不想搭捷運」被說是公主！網點關鍵：沒資格抱怨

出門約會時，你會搭乘大眾運輸工具還是自行開車、騎車呢？一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【書評 新詩】林宇軒／酷兒青年的生命手札

詩集展現出了實實在在的經驗與思辨，透過義無反顧的情志去抵抗權威、通向愉悅……

【書評 人文】賴鈺婷／沖印小人物的時代故事

宛如撒下天羅地網，廖瞇以家族後輩的角度，聯繫走過那一段歲月的職人，從各角度多方面，記錄了龐大的口述歷史……

【他鄉．故鄉外一章】沈珮君／台灣經濟的活電腦、苦行僧

台灣人均國民所得從不到一百美元，到超過一萬美元，這一段台灣經濟史，就是萬老的奮鬥史……

【女性心聲】辛夷／長女是被困住的星星

小時候，我常常被這麼叮囑：「妳是姊姊，要讓弟弟妹妹」「妳是姊姊，要懂事一點，不要讓爸媽操心」「妳是姊姊，要以身作則，當個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。