出門約會「不想搭捷運」被說是公主！網點關鍵：沒資格抱怨

出門約會時，你會搭乘大眾運輸工具還是自行開車、騎車呢？一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「約會都要大眾運輸」為題，指出另一半如果沒汽車、沒機車，只要出門就得要搭大眾運輸工具，她坦言自己不喜歡跟大家擠捷運，但不接受就被貼上公主標籤，讓她很困擾。

貼文一出後，不少女網友都表示「機車跟大眾運輸，我雙手贊成大眾運輸，機車跟漂亮只能擇一」、「我就超愛大眾運輸，騎車的話還要風吹日曬雨淋」、「可以接受啊，反正我又沒汽車，沒資格要求對方要有汽車，騎車很曬而且不方便穿裙子」、我可以接受大眾運輸耶，我很常跟老公一起搭捷運去台北逛展或購物，或是搭高鐵去台南吃吃喝喝，我捨不得讓他辛苦開車，可惜我也不會開」。

此外，也有部分網友回應「如果妳也沒交通工具，就沒什麼資格抱怨」、「那妳為什麼不自備交通工具？」、「如果自己有機車跟汽車，就不會被當公主，也不用擠大眾運輸了」、「兩個都沒有私人運具就大眾運輸啊，跟學生時代一樣。如果妳不想搭，妳應該自己去生出汽機車，而不是要求對方有汽機車」、「妳有能力養車嗎？可以就買一台，不行那為什麼別人就要可以？」、「公主就算了還不准人家說」。