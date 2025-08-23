女友開口「匯100萬才安心嫁」！婆婆憂兒子被詐騙 網揭暗黑真相

你有遇過愛情詐騙嗎？一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，兒子近期在網路上認識一個女生，第一次約會在台中的麗寶，過了一周後，這名女生就來家裡吃飯，一見到她老公，就直接叫「爸爸」，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，如今才交往2個半月，就已經談論到婚嫁，兒子甚至已經買好鑽戒，近期更得知女方要兒子「先匯100萬元到帳戶」，才能安心嫁進門，且兒子正在考慮中，讓她緊急上網求問「這個女生是不是來敲詐的？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「保證匯完100萬她會直接封鎖你兒子，換你們跟她說要先收嫁妝才能安心」、「早上錢匯完，可能下午就跑了」、「詐騙無誤，兒子昏頭了，要小心」、「妳兒子居然在考慮？ 妳居然還拿來問大家？只能說你們全家可能太好騙了」、「不用考慮了 直接說掰掰吧！錢難賺啊」、「現在還是很多國外來騙婚甚至是黑戶」、「兒子自己願意的啊，起碼這個女生不是騙，而是直接要」。