快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

女友開口「匯100萬才安心嫁」！婆婆憂兒子被詐騙 網揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。示意圖／Ingimage

你有遇過愛情詐騙嗎？一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，兒子近期在網路上認識一個女生，第一次約會在台中的麗寶，過了一周後，這名女生就來家裡吃飯，一見到她老公，就直接叫「爸爸」，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步說明，如今才交往2個半月，就已經談論到婚嫁，兒子甚至已經買好鑽戒，近期更得知女方要兒子「先匯100萬元到帳戶」，才能安心嫁進門，且兒子正在考慮中，讓她緊急上網求問「這個女生是不是來敲詐的？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「保證匯完100萬她會直接封鎖你兒子，換你們跟她說要先收嫁妝才能安心」、「早上錢匯完，可能下午就跑了」、「詐騙無誤，兒子昏頭了，要小心」、「妳兒子居然在考慮？ 妳居然還拿來問大家？只能說你們全家可能太好騙了」、「不用考慮了 直接說掰掰吧！錢難賺啊」、「現在還是很多國外來騙婚甚至是黑戶」、「兒子自己願意的啊，起碼這個女生不是騙，而是直接要」。

女生 詐騙 嫁妝

延伸閱讀

男人1部位汗水可助女性放鬆 釣出一票女網友共鳴：超級愛

存款僅80萬想結婚…準岳母給2條路 眾人暴動：這還要想？

男友「每月給10萬」要她當全職媽 年薪300萬女嘆：只能分手？

要求準岳家「幫買房婆媳同住」不成 奇葩男友怒：不把我當家人

相關新聞

女友開口「匯100萬才安心嫁」！婆婆憂兒子被詐騙 網揭暗黑真相

你有遇過愛情詐騙嗎？一名女網友表示，兒子近期在網路認識一個女生，才認識兩個半月就談論婚嫁，甚至連鑽戒都買好，女方還要求先匯100萬元到她帳戶才安心，讓她擔憂是詐騙。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出門約會「不想搭捷運」被說是公主！網點關鍵：沒資格抱怨

出門約會時，你會搭乘大眾運輸工具還是自行開車、騎車呢？一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠捷運，好奇問女生能接受去哪裡都搭大眾交通運輸工具嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

【書評 新詩】林宇軒／酷兒青年的生命手札

詩集展現出了實實在在的經驗與思辨，透過義無反顧的情志去抵抗權威、通向愉悅……

【書評 人文】賴鈺婷／沖印小人物的時代故事

宛如撒下天羅地網，廖瞇以家族後輩的角度，聯繫走過那一段歲月的職人，從各角度多方面，記錄了龐大的口述歷史……

【他鄉．故鄉外一章】沈珮君／台灣經濟的活電腦、苦行僧

台灣人均國民所得從不到一百美元，到超過一萬美元，這一段台灣經濟史，就是萬老的奮鬥史……

【女性心聲】辛夷／長女是被困住的星星

小時候，我常常被這麼叮囑：「妳是姊姊，要讓弟弟妹妹」「妳是姊姊，要懂事一點，不要讓爸媽操心」「妳是姊姊，要以身作則，當個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。