【愛情旅行國】古馥甄／四千里外的喀什米爾婚禮

飛越4584公里，到達印度北邊的查謨和喀什米爾 夏季首都－－斯利那加，這是我第一次隨他返鄉，我們即將在這美麗又陌生的地方，舉辦喀什米爾式婚禮。

交往五年，我總是透過他的描述搭配網路圖片，想像這個海拔1700公尺，被高山、峽谷、湖泊所環繞的城市。如今正值八月，印度獨立紀念日將至，因喀什米爾和印度邊界仍存在暴動，到處都是拿著大槍的武裝兵；先生擔心我這張「外國臉」會引起不必要的注意，下飛機後，一反常態嚴肅地提醒我把臉遮好，幫我把鬆散的瀏海撥進頭巾裡。

果不其然，我的扁平五官太過顯眼，馬上就被機場人員叫到一旁問話，填寫遊客資料表。折騰了半天，終於出關，搭上妹夫的車子，四十分鐘後抵達婆家巷口。

公公已等候多時，接過我們手上的行李，對著比視訊中嬌小的台灣媳婦說：「Asalamualiakum（阿拉伯文問候語，穆斯林之間互道平安詞）, my child.」他灰白的落腮鬍下堆滿笑，引領我們走進蜿蜒複雜的小巷。

我專注在腳下，深怕誤踩磚道上布滿的狗糞及羊糞。在這個信奉伊斯蘭教的區域，人們認為狗是不潔的動物，除了高山上居民可以養狗幫忙打獵或牧羊，一般人不會把狗養在家裡。

正當我走得暈頭轉向，公公打開一扇黑色大門，映入眼簾的是紅磚道以及大花園，我們回家了。門關上的那一刻，外面的紛飛沙塵、喇叭聲、叫賣聲，以及鄰人好奇的眼光，全部被隔在黑色大門外。

紅色，紅色！整個屋子布滿紅色系做工精細的手工地毯，我不禁讚嘆起如此瑰麗的神祕東方風格。婆婆慈愛地親吻擁抱我，簡單寒暄喫茶後，便迫不及待領我進婚房，為我穿上她費心挑選的傳統服裝。

證婚儀式結束，脖掛盧比，手拿杏仁。照片提供／古馥甄

我的雙手微微顫抖，確定這一切不是夢幻

我和先生是透過網路交友認識的，那時我倆都在台灣，交往五年後，決定攜手一生。此時輕撫繡著金花的墨綠衣料，我的雙手微微顫抖，確定這一切不是夢幻。

先生的妹妹牽著我走進家裡的禮拜室，裹金邊的紅色地毯和紫色紗簾相呼應，氣氛莊嚴令人心生肅穆。家人和兩位鎮上耆老以伊瑪目（教長）為首，圍圈坐下，伊瑪目對我們解釋婚姻的真諦，以及對彼此的承諾。

當公公和先生的妹婿作為見證者，在文件上簽名時，我瞥見先生身體微顫、雙眼含淚，我想他心裡終於踏實了。接下來四十分鐘，由伊瑪目帶領經文唱誦，大家緊閉雙眼，雙手向上，虔誠跟隨唱誦祝福。聽著全然陌生的語言，我內心感到前所未有的安全感，潸然淚下，從今以後，除了台中的娘家，我在這個遙遠的地方多了一個家。

儀式結束，小姑為我們掛上用盧比（印度幣別）串成的項鍊，這種串飾在當地的喜慶場合非常普遍，舉凡婚禮、生日、喬遷、生子，都派得上用場。我和先生各抱著一袋乾果杏仁走到屋外，寓意早生貴子，順著街坊一路發送給前來祝賀的親朋好友。

回到笑鬧聲盈耳的花園，夾雜著烏爾都語、喀什米爾方言、英語、德語和阿拉伯語，男人們在歡快氣氛中喝茶聊天，婦女們一邊打著節拍一邊唱歌，不時朝我倆笑。先生害羞地告訴我，她們即興編歌，歌詞是形容我的美麗和我與先生的相遇。

我們簡易的宗教婚禮落幕，接下來的婚姻生活沒有熱鬧歡騰的喜慶儀式，卻讓我們充滿期待，一起攜手面對未來的柴米油鹽醬醋茶。