要求準岳家「幫買房婆媳同住」不成 奇葩男友怒：不把我當家人

近日，一名女網友在臉書社團「靠北婚姻」發文，吐露自己在籌備婚禮過程中，與男友因聘金、餅錢及房屋問題爭吵不斷，甚至讓她對結婚這件事產生猶豫。貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛替她抱屈。

根據女網友的描述，她的父母本著簡化婚禮的心態，並未向男方索求聘金，只要求男方支付5萬元餅錢，並各自負擔宴客桌錢。然而，男友卻對此不滿，認為女方家庭條件不差，應該幫忙負擔男方桌錢，甚至覺得餅錢的要求過分。得知女方婚禮不打算收紅包後，他更感不悅，直言原本打算用紅包補貼婚禮費用。

事情並未就此停歇。男友進一步要求女方父母幫忙買房，作為婚後新居，並希望一次付清房款，表示自己不想背負房貸壓力。此外，他還提出婚後要與母親同住的要求，理由是母親辛苦養育他至今，他必須孝順她。

女網友將此事告知父母後，父母表示可以幫忙買房，但必須在婚前完成購買，且房子需登記在女方名下，不得登記共有。此外，他們也希望男方媽媽不要住一起。這些條件讓男友感到不滿，他認為女方家庭是在防範自己，不把他當一家人。雙方因此爭吵不斷，甚至讓女網友萌生不結婚的念頭。

此事件曝光後，引來大量網友留言抨擊男方的行為。有人直言：「真心覺得這婚不要結，我看不出男方的上進心和努力，只看到媽寶。」也有網友表示：「還結什麼婚？哪有男生開口叫女生買房子，媽媽還要一起住的？光是叫女生買房子他不要繳貸款，這個男的就不合格了。」更有人勸女網友趕快離開：「千萬別結」、「快逃，結了會後悔」、「嫁錯人了，門不當戶不對」、「這樣還只有不太想結婚啊？還沒結婚吃相就這樣難看，不放生留著等過年？」

許多網友對男方的態度表示不滿，認為他缺乏責任感，也毫無廉恥心。有人直言：「這個男人不能要，真的。太蝦（瞎）了。」更有人警告：「這婚後會更不好過吧！妳要想清楚。」