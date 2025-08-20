男友「每月給10萬」要她當全職媽 年薪300萬女嘆：只能分手？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友不願當全職太太，男友答應每個月給10萬，但若不能比照現在的薪水，會選擇繼續工作，孩子則給保母帶，兩人因此產生爭執。示意圖／ingimage
男女交往結婚和生小孩前，先討論未來規劃和有共識才不會容易有爭執。一名網友表示，男友最近提到希望未來結婚生子後她可以當全職太太，每個月會給10萬，但她很熱愛自己的工作，若不能比照現在的薪水，會選擇繼續工作，孩子則給保母帶，兩人因此產生爭執，文章引起不少討論。

一名網友在Dcard「感情版」以「男友大男人主義又不肯付出太多」為題發文，原PO說和男友交往3年，對方是做家族事業，月入推測破百萬，她則是一名受聘業務，年收入約300萬。他們出門時都是男友請客，但她有時也會堅持要請，相處上花的錢跟收入比都算微小，他們也各自都有房。

由於年紀不小了，男友最近提到未來規劃，希望未來原po可以當全職太太，但她熱愛自己的工作，想生完小孩、請完產假就回去上班。男友認為他賺的錢足夠養全家，希望原po能給小孩好的童年和教育，於是原po詢問男友一個月會給多少家用費，他則表示一個月給10萬，但沒辦法比照現在的薪水。

男友認為10萬就夠用了，若有超過支出他會再額外給，但要比照薪水的話不合理。原po認為若沒辦法給一樣的錢就要尊重她的意願，她繼續工作，小孩則給保母帶。男友聽到後有點惱火表示，並不是給不起，而是認為沒必要，但對原po來說機會成本損失了25萬，不禁直呼：「難道只有分手一條路了嗎？」

網友紛紛表示，「如果可以還是別全職家庭主婦吧，不管怎樣都需要讓自己有經濟能力，避免哪天對方不愛了或是不想負責後還有退路」、「他比較適合當全職爸爸，反正是家族事業，也不會有工作不保的問題」、「誰跳槽是為了砍自己一半的薪水…」、「這已經不是小氣的問題了，不能尊重妳的事業、妳的個人價值，等妳真的變成家庭主婦一定會被他看不起的」。

有網友則認為，「當然其實男生這樣想不是太好，但如果妳能說服他或者好好溝通，說不定是不用分手，祝順利」。

男友 結婚 分手 保母 薪水 家庭主婦

國一兒子看AV！母親嚇壞即出「1狠招」 網群傻眼：絕對是反效果

子女踏入青春期，父母理應灌輸正確性教育。台灣1名人母在網上表示，暑假期間中一兒子待在家中的時間變長，她某日打開其平板電腦，發現瀏覽器有數個AV網站的瀏覽紀錄，推測兒子用手機看色情片，因平板與手機帳號同步，瀏覽紀錄一併顯示，母親擔心兒子受到「污染」，遂啟用兒童網路安全服務，過濾色情、暴力及詐騙網站，並定期監控兒子上網時間與習慣。

【啦啦隊大叔】程耀毅／愛情這東西我明白

被有一定信度的命理師預言說「這女的一生會嫁二夫，男的會娶二妻」，應該就像是七月五日的預知世末一樣，沒有任何被涵括在其中的...

【相處之道】李月瑛／老公的進化

一次聚會上，小雅說她家換了新車，剛好要北上替孩子送東西，她想著可以順便去踏青，沒想到她先生只肯兩點移動，一點都不浪漫。

【生活趣聞】夜神月／事與願違

這日一如往常載女兒上學，我問她晚餐想吃什麼，好讓我下班後去自助餐店買便當給她吃。

【小品文】林育靖／肉身幻影

如果最後是因為一口痰卡在氣切口而窒息，當初開氣切的目的是為了抽痰方便……繞了一大圈繞不出命運，付出這麼辛苦的代價還有意義嗎？

